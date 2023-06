Lewis Hamilton heeft erkend dat de focus van hem en Mercedes voor het grootste deel al op 2024 ligt. In de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Spanje vertelt de Brit dat hij hoopt volgend jaar een betere start te hebben van het seizoen.

Mercedes zette een flinke stap vooruit in Barcelona. Hamilton en George Russell wisten hun rivalen van Ferrari en Aston Martin achter zich te laten en veroverden tweede en derde plek. Daarmee werd Mercedes het eerste team behalve Red Bull dat dit jaar twee coureurs op het podium heeft gekregen.

Desondanks ziet Hamilton het niet als een teken dat Mercedes nu Red Bull uit gaat dagen voor de titel. “Met de auto die we nu hebben, denk ik niet dat we hun snelheid aankunnen”, erkent de zevenvoudig kampioen. “Maar we werken hard aan het verbeteren van onze auto. Ik denk dat we in de nabije toekomst nog erg veel kunnen verbeteren. Zij zullen natuurlijk ook upgrades aanbrengen in de loop van het jaar, dus we moeten echt grote stappen vooruit zetten.”

Ontwikkeling belangrijk voor volgend jaar

Die grote stappen zullen natuurlijk belangrijk zijn in de strijd achter Red Bull dit jaar, maar nog veel belangrijker voor de start van volgend jaar. Hamilton hoopt dan ook dat het huidige traject ervoor zorgt dat Mercedes volgend jaar een vliegende start heeft. “Ik ben er nu meer op gericht dat we volgend jaar een auto hebben waarmee we hen vanaf het begin uit kunnen dagen. Hoe meer we nu onze auto upgraden, hoe meer impact dat heeft voor volgend jaar. Dat zet ons op het juiste pad. Het gaat om de juiste balans vinden. Max zal dit jaar blijven winnen, waardoor zij uiteindelijk ook eerder aan de ontwikkeling van de auto van volgend jaar kunnen beginnen. Dat is het grote gevaar.”

FORMULE 1 Magazine nummer 6 ligt nu in de winkel, maar kan ook online worden besteld. In deze uitgave volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Ernest Knoors wekt Arrows uit 1985 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!