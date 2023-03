De problemen met de W14 van Mercedes houden de gemoederen bezig. Zo heeft ook Lewis Hamilton zich inmiddels ferm uitgesproken. Met de kennis van nu vindt de zevenvoudig wereldkampioen dat Mercedes beter naar hem had moeten luisteren.

“Ik heb in zoveel auto’s gereden sinds 2007, ik weet dus wat een auto wel en niet nodig heeft. Afgelopen jaar heb ik het team al gezegd wat voor problemen er waren met het concept. Geef dan nu ook toe: ‘Oké, we hebben niet naar je geluisterd, de auto is niet waar die moet zijn en we hebben werk te doen.”

Hamilton sprak zijn ergernis uit in een podcast van de BBC. Hij probeerde daarin nog wel positief te blijven, hoewel ook nog een kleine sneer volgde: “Vorig jaar hadden we het niet voor elkaar, dit jaar is het óók niet voor elkaar. Maar ondanks alles kunnen we het nog wél voor elkaar krijgen de komende tijd, daar geloof ik nog in.”

