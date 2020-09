Hamilton vindt verbod kwalificatiemodus ‘grappig’: ‘Ik zie het als een compliment’

Lewis Hamilton vindt het ‘grappig’ dat er een verbod is gekomen op de zogenaamde kwalificatiemodus. Volgens de Brit is het vooral op aandringen van Red Bull geweest dat dit verbod er is gekomen, maar hij verwacht dat de racepace van Mercedes juist nog beter kan worden.

“De FIA zegt dat het is om de motoren beter in de gaten te houden, terwijl Red Bull er met name op aangedrongen heeft”, zegt Hamilton, die het verbod ‘grappig’ noemt. “Maar ik zie het als een compliment. Het wordt interessant om te zien hoe het gaat”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

“Voorzichtig zijn met de motor en brandstof sparen zijn sterke punten van mij”, gaat Hamilton verder, “die elementen worden nu weggenomen, maar we hoeven dus niet meer van modus te veranderen”, aldus de Brit.

Hamilton rekent erop dat de racepace van Mercedes door het verbod nog beter wordt. “We verliezen een beetje in de kwalificatie, maar het is niet het einde van de wereld. Maar niemand weet het eigenlijk hoe het gaat”, aldus Hamilton.

Bottas sluit zich bij Hamilton aan. “Het gaat een klein verschil maken tijdens de kwalificatie, maar we krijgen er in de race een betere auto voor terug. We zullen zien het hoe het gaat. Maar het gaat niet veel veranderen”, zegt de Fin.