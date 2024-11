Lewis Hamilton heeft zijn voormalig titelrivaal Max Verstappen met zijn vierde wereldtitel gefeliciteerd. De Brit spreekt lovend over de Nederlandse coureur na de Grand Prix in Las Vegas. Hamilton haalde eerder tijdens de race Verstappen op de baan zelfs nog in, doordat de W15 in Vegas een maatje te groot bleek voor de RB20. Toch ziet Hamilton de Nederlander in 2025 gewoon weer als de favoriet voor de titel.

Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen elkaar op de baan in Las Vegas nog heel even tegen. De Nederlander gaf de sterkere bolide van de Brit echter alle ruimte om hem in te halen. Voor Verstappen maakte de inhaalactie van zijn voormalig titelrivaal niet uit, want hij haalde toch zijn vierde wereldtitel binnen.

“Hij heeft het fantastisch gedaan”, zegt Hamilton na de race in de FIA-persconferentie. De Brit streed in 2021 nog met de Nederlander voor de titel, maar maakt nu een diepe buiging voor Verstappen. “Hij heeft geen fouten gemaakt, iedere keer geleverd en elke punt gepakt die hij behoorde te pakken. Hij en zijn team hebben het gewoon het beste gedaan, opnieuw, voor het vierde jaar op rij, hoewel het op een gegeven moment wel echt spannend werd.”

Hoewel in 2026 pas het nieuwe reglement van kracht gaat in de Formule 1, staan er voor volgend seizoen ook al heel wat veranderingen voor de koningsklasse op de agenda. Hamilton verruilt zelf na meer dan een decennium trouwe dienst bij Mercedes de renstal voor Ferrari, en er staan maar liefst vier debutanten op de grid. Volgens Hamilton zal één ding echter niet veranderen: Verstappen is weer gewoon de favoriet voor de wereldtitel.

Verstappen onverslaanbaar?

“Ik denk dat ze volgend jaar moeilijk te verslaan zullen zijn, omdat ze waarschijnlijk eerder dan alle anderen aan de auto voor volgend seizoen zijn begonnen”, vertelt Hamilton. Betekent dat ook dat Verstappen zelf in 2025 onverslaanbaar zal zijn? “Het hangt ervan af of ze bij de eerste race weer een voorsprong van anderhalve seconde per ronde hebben, zoals dit jaar het geval was”, antwoordt de zevenvoudig wereldkampioen.

