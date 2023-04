Lewis Hamilton vond het dragen van zijn regenbooghelm in 2021 bij de Grand Prix van Qatar zo belangrijk dat hij bereid was om ervoor in de gevangenis te belanden. Dat zegt hij in een video van zijn team Mercedes op YouTube, waarin hij terugkijkt op zijn tien seizoenen bij de renstal. “Ik moest dit gewoon doen.”

Met de helm wilde Hamilton zijn steun tonen aan de LHBTIQ+-gemeenschap in Qatar, zoals hij zich in zijn carrière vaker actief opstelt in mensenrechtenkwesties.

“Ik vind het verbijsterend dat we in een tijd leven waarin er nog zoveel landen zijn waar mensenrechten met voeten worden getreden, in het Midden-Oosten met name op het gebied van vrouwenrechten en LHBTIQ+”, zo stelt Hamilton.

“Er zijn daar wetten van kracht die mensen beperken om zichzelf te zijn. Ik ben altijd iemand geweest die risico’s neemt. Ik had in dit geval iets van: ‘Ik ga dit doen, of ze me nu in de gevangenis gooien of niet. Het kan me niet schelen wat ze gaan doen. Ik ga staan voor iets waar ik in geloof, zelfs als het mijn dood wordt.’ Dat klinkt misschien gek, maar ik had het gevoel dat ik dit gewoon moest doen. Ik wilde de discussie in Qatar op gang brengen. Om degenen die aan de macht zijn op scherp te zetten en het gevoel te geven dat ze gesprekken moeten voeren over verandering.”

Hamilton won destijds overigens de race, voor Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat het binnenhalen van de overwinning in Qatar voor hem belangrijk was, omdat hij daarmee de meeste impact maakte en meer bewustwording creëerde voor de mensenrechtensituatie in Qatar. “Ik denk dat het meer gesprekken op gang heeft gebracht, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”