Lewis Hamilton staat na een tegenvallend debuutjaar bij Ferrari in 2026 een stuk positiever aan de racestarts. De Brit pakte zelfs in China zijn eerste podium in dienst van de Scuderia, en dat geeft hem meteen het vertrouwen om van een nog grote doel te dromen: ‘Een Ferrari-zege voelt nu meer binnen handbereik dan ooit’

Lewis Hamilton pakte in China zijn eerste podiumplaats als Ferrari-coureur. Zo kwam er voor de Brit eindelijk een einde aan zijn podiumdroogte. Hamilton moest 25 races wachten voordat hij voor het eerst in het Ferrari-rood naar het podium mocht. De zevenvoudig wereldkampioen leefde dit Formule 1-jaar weer helemaal op, nadat hij eind 2025 nog verklaarde helemaal klaar te zijn met het seizoen.

Hamilton heeft daarom zijn vizier nu gericht op een volgend doel: een overwinning met Ferrari. “Het voelt zeker nu alsof het meer binnen handbereik is dan ooit”, verklaarde de coureur enthousiast in Shanghai. “Vorig jaar kon een zege niet verder uit het zicht zijn.” Toch waarschuwt Hamilton wel gelijk dat zijn voormalige werkgever roet in het eten kan gooien. “We waren tijdens de kwalificatie in Shanghai een beetje dichter bij Mercedes, maar in de race liggen ze nog steeds vier of vijf tienden voor ons op dit moment. Er is nog een groot gat, vooral op het gebied van downforce, maar ook de krachtbron. Dat is een grote upgrade die we mee moeten gaan nemen.”

Toch denkt Hamilton dat Ferrari deze uitdaging wel aankan. “Ik geloof in iedereen in Maranello, en dat het ook geen onmogelijke uitdaging is om te overwinnen. Forza Ferrari, we moeten blijven doorgaan.” De Brit onthult hoe hij zich tijdens de winterstop voornam om met een positievere instelling het nieuwe seizoen in te gaan. “Ik besloot met de kerst hoe ik dit seizoen zou starten. Hoe ik het mentaal zou aanpakken, en daar werk ik nu nog verder aan. Ik kan zeker nog meer uit de auto halen. Ik leer nog steeds, vooral op het gebied van het energiebeheer.”

