Lewis Hamilton stelt dat de Formule 1 vaak geprobeerd heeft het moeilijker te maken voor Mercedes in de tijd dat het Duitse merk onverslaanbaar was. Volgens Hamilton is dat iets waar de sport en de fans veel baat bij hebben, omdat het de actie op de baan een stuk spannender maakt.

In het verleden hebben de FIA en de Formule 1 regelmatig nieuwe regels geïntroduceerd om het veld dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de jaren 1980 werden turbomotoren in de ban gedaan om het zo wat spannender te maken op de baan. In 2003 werd een nieuw puntensysteem ingesteld om de dominantie van Michael Schumacher wat terug te schroeven. En het nieuwe motorreglement van 2014 bracht een abrupt einde aan de eerste succesperiode van Red Bull.

Momenteel is er geen indicatie dat zoiets weer gaat gebeuren om het Red Bull en Max Verstappen moeilijker te maken, al denkt Lewis Hamilton wel dat het goed voor de sport zou zijn. “Wij waren ook vaak het doelwit van regelwijzigingen die specifiek bedoeld waren om ons te vertragen”, vertelt hij de verzamelde media op Monza. “Ik denk echt dat dat beter was voor de sport. In 2020 of 2021 waren wij erg goed in de kwalificatie. Ze hebben toen onze modus voor de kwalificatie verboden en dat bracht de rest een stuk dichterbij. Aan de ene kant verdien je het natuurlijk als team om te winnen als je een goede auto ontwikkelt, maar aan de andere kant: als racefans willen we toch allemaal graag zien dat het spannend is op de baan.”

Geen nieuwe periode van dominantie

“Achter Red Bull zie je nu een erg spannend kampioenschap”, vervolgt Hamilton. “Ferrari, Aston Martin, en alle andere teams zitten ontzettend dicht bij elkaar. Dus in dat opzicht hebben de nieuwe regels [van 2022] zeker gewerkt. Er valt altijd nog meer te doen, maar ik denk dat we veel vooruitgang hebben geboekt. Ik hoop vooral gewoon dat er in de toekomst geen periodes meer zijn waarin Mercedes tien jaar domineert en dan Ferrari tien jaar domineert en dan een ander team. Ik denk niet dat dat is wat wij als coureurs willen voor deze sport, en al helemaal niet wat de fans willen zien. We willen graag dat het spannend is en ik hoop dat het wat dat betreft alleen maar beter wordt.”