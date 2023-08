Lewis Hamilton gaat in de tweede helft dit seizoen niet bij de pakken neerzitten, en zal alles op alles zetten om de tweede plek te veroveren. De Mercedes-coureur zegt in een terugblik op de eerste helft dit jaar goede vooruitgang te hebben gezien bij zijn team. Volgens hem is er goede hoop dat deze vooruitgang alleen maar doorgezet wordt.

De seizoensstart van 2023 viel voor Mercedes vies tegen. Klantenteam Aston Martin had duidelijk de snellere auto, Ferrari leek meer vooruitgang te hebben geboekt, en Red Bull was al helemaal in geen velden of wegen te bekennen. Inmiddels zit er wat meer snelheid in de Mercedes, maar daar leek het in het begin zeker nog niet op.

De verwachtingen moesten dit jaar dan ook snel bijgesteld worden bij Mercedes. “Natuurlijk hoopten we voor de titel te kunnen vechten”, vertelt Hamilton aan Grandprix.com. “Dat hoop je ieder jaar. Maar na hoe we vorig seizoen afsloten, hadden we echt gedacht er beter aan toe te zijn. Ondanks al het harde werk begonnen we met een nog grotere achterstand, dus het is echt een zware klim geweest. Maar ik ben wel trots. We doen nu mee voor de tweede plek, en dat is echt niet iets wat we hadden verwacht na de eerste testdagen.”

“Als coureur moet je constant inspelen op een balansverandering”, voegt de Brit nog toe. “We doen hard ons best om te verbeteren en proberen te analyseren wat er mogelijk is. We hopen snel dezelfde stappen te zetten als McLaren en Red Bull hebben gedaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij dat ook voor elkaar gaan krijgen.”

Focus op P2

Van de absolute dominantie van enkele jaren geleden is inmiddels bepaald geen sprake meer. Toch gaat het ook wat ver om dit een slecht seizoen te noemen. Hamilton heeft al vier keer op het podium gestaan en een pole position gehad. En door een serie slechte races van Sergio Pérez en de teruglopende prestaties van Aston Martin, staat Hamilton momenteel vierde met één punt achterstand op Fernando Alonso en een gat van ‘slechts’ 41 punten naar de tweede plaats.

“Mijn focus ligt nu volledig op het behalen van de tweede plek”, stelt Hamilton dan ook. “Voor iedereen in de fabriek zou dat ook ontzettend veel betekenen. Momenteel kunnen we de Red Bulls overduidelijk niet aan, dus tweede worden geeft ons een goede basis voor volgend jaar.” Wat betreft het mogelijk winnen van een race zegt Hamilton: “Qua race pace kunnen we Red Bull gewoon niet aan. Er waren momenten dat Max gewoon acht tienden per ronde sneller was dan iedereen. Maar zeg nooit nooit.”

