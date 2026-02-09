Met een flink haperende livestream onthulde Aston Martin maandag als laatste team de livery voor 2026. Eerder maakte de gloednieuwe AMR26 al zijn debuut tijdens de besloten shakedown in Barcelona. De auto was toen nog uitgevoerd in kaal carbon, nu is deze voorzien van het bekende groene design. Ondanks dat Fernando Alonso en Lance Stroll relatief weinig meters maakten in Spanje, maakte de AMR26 de tongen los. De verwachtingen rond het radicale ontwerp van teambaas Adrian Newey zijn hooggespannen.

Technische problemen

Het is voor Aston Martin te hopen dat de auto minder technische problemen kent dan de livestream, want die moest meerdere keren opnieuw gestart worden via de vele platformen waarop de presentatie te volgen was. Van een echte ‘live’ stream was uiteindelijk geen sprake meer. Maar toen het allemaal werkte, was daar dan de presentatie van de bolide. En die is zoals altijd in British racing green uitgevoerd. Hier en daar is een geel accent en ook zijn er zwarte delen.

Door de nieuwe livery komen de ontwerpkeuzes van teambaas en topontwerper Adrian Newey nog beter uit de verf: de voor- en achterophanging, de uitsparingen in de sidepods, de unieke voorvleugel en tal van andere aerodynamische elementen. Newey is trots op de nieuwe auto.

“Het is een zeldzaam moment in de Formule 1, want 2026 is het eerste jaar met zoveel veranderingen tegelijk aan de auto en de motoren. Wat dan de beste filosofie is als team, zal de tijd moeten leren. Het is nooit meteen duidelijk hoe de auto zal presteren, die moet je steeds beter gaan begrijpen. Met de AMR26 richten we ons op het totale pakket; alles moet goed samengaan, het draait niet om één specifiek onderdeel. Een sterk fundament is belangrijk, met de potentie om door te ontwikkelen en zo een auto te krijgen waarmee Lance Stroll en Fernando Alonso hopelijk structureel goed kunnen presteren.”

