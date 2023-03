Het seizoen is weer begonnen! Verslaggever Frank Woestenburg is ter plekke in Bahrein en samen met Bas Holtkamp blikt hij terug op de vrijdagsessies. Hier ging het namelijk niet alleen over de favoriet Max Verstappen, maar ook zeker over Fernando Alonso die de dag als snelste afsloot. Staan we aan de vooravond van een bijzondere Grand Prix?

