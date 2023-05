Heineken heeft het sponsorcontract met de Formule 1 verlengd. Met hoeveel jaar precies is niet bekendgemaakt. De Nederlandse bierbrouwer stapte de sport in 2016 binnen. Volgens het persbericht zal het partnerschap ‘een nieuwe fase inluiden in de relatie tussen Heineken en de Formule 1’.

Het Nederlandse biermerk zal het wereldwijde platform van de Formule 1 gebruiken om de boodschap over verantwoord consumptie verder te verspreiden en alcoholvrij bier (Heineken 0.0) te promoten als onderdeel van het programma voor verantwoord drinken. Sinds Heineken zeven jaar geleden de wereld van de autosport betrad heeft het zich gecommitteerd minimaal tien procent van alle mediabudgetten te investeren in programma’s ter ondersteuning van verantwoord consumptie.

“Sinds ons partnerschap met Heineken in 2016 begon, is het een geweldige partner geweest die zich heeft gericht op het leveren van evenementen van wereldklasse voor al onze fans die het beste van sport en entertainment omvatten”, aldus FOM-topman Stefano Domenicali. Naast sponsor van de Formule 1 is de bierbrouwer met Heineken 0.0 ook partner van Max Verstappen.