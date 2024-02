Wie van dichtbij een Formule 1-auto van Max Verstappen wil zien, doet er goed aan dit jaar de Heineken Experience in Amsterdam te bezoeken. Daar vindt een unieke tentoonstelling plaats met als pronkstuk de wagen waar Verstappen in 2018 in reed.

Liefhebbers kunnen zich aanmelden voor een winactie waarbij vrijkaarten te winnen zijn, zo meldt Heineken in een persbericht. Meer informatie over de actie is te vinden op het Instagramaccount van de Heineken Experience.

De tentoonstelling van de Red Bull-bolide maakt deel uit van de samenwerking tussen de coureur en Heineken (ook wereldwijd Formule 1-partner). Verstappen is ambassadeur van Heineken 0.0 en brengt in die hoedanigheid verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht. Zo speelt hij de hoofdrol in de internationale When You Drive, Never Drink-campagne van de brouwer. Als onderdeel daarvan introduceerde Heineken ook al het succesvolle initiatief Player 0.0. Dat is een simracecompetitie in samenwerking met Verstappen, zelf fanatiek simracer.

“De Heineken Experience brengt mensen samen en creëert onvergetelijke momenten. In ons historische gebouw vertellen we niet alleen het verhaal van Heineken. We brengen óók dit verhaal tot leven”, licht Lieke Westendorp, directeur van Heineken Experience de actie rond de RB14 toe. “Met deze unieke tentoonstelling willen we fans de mogelijkheid bieden de auto van dichtbij te aanschouwen.”

De RB14 was in 2018 de wagen waarin Verstappen races won in Oostenrijk, Mexico en Brazilië. Toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo zegevierde er namens Red Bull mee in China en Monaco.

