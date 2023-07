Bierbrouwer Heineken heeft haar nieuwste wereldwijde commercial in de campagne ‘When You Drive, Never Drink’ gelanceerd, voor het eerst met Max Verstappen in de hoofdrol. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull speelt in de reclamevideo de rol van ‘Designated Driver’, vrij vertaald: de BOB.

Heineken verbond zich eerder dit jaar via de merknaam Player 0.0 officieel als partner aan Max Verstappen. Het betreft een samenwerking tot in ieder geval 2029. Heineken is wereldwijd ook sponsor van de Formule 1 en naamgever van onder andere de Dutch GP op Zandvoort.

Lees ook: Heineken tot 2029 partner van Max Verstappen

Max Verstappen zegt dat hij het leuk vond om de videocommercial voor Heineken, die de titel ‘The Best Driver’ heeft meegekregen, op te nemen. “Maar ik hoop vooral dat de mensen niet alleen de commercial leuk vinden, maar vooral de boodschap erachter ter harte nemen”, aldus Verstappen, die zondag nog de Grand Prix van Hongarije op zijn naam schreef. Het was zijn achtste zege op rij alweer.

Eerder werkte Heineken voor wereldwijde campagnes met andere sportgrootheden als Jackie Stewart, David Coulthard en Rafael Nadal.

Max Verstappen: “Om als Formule 1-coureur succesvol te zijn is het belangrijk dat je de juiste keuzes maakt, zowel op als naast de baan. Als je rijdt hebt is het cruciaal om oog te hebben voor veiligheid. Ik ben er trots op als ambassadeur van Heineken 0.0 bij te dragen aan bewustwording onder alle autosportfans voor het verantwoordelijk omgaan met drank.”

Het resultaat van de Heineken commercial met Max Verstappen zie je hieronder:



Lees ook: een alcoholvrij biertje op Max

