Na jaren van snuffelen, ontdekken en praten is de kogel door de kerk. Heineken heeft zich via de merknaam Player 0.0 officieel als partner verbonden aan Max Verstappen. “Als Nederlander is het heel speciaal met zo’n iconisch merk als Heineken te gaan samenwerken.”

Raymond Vermeulen keek met gepaste trots toe, toen Max Verstappen vrijdag in het kantoor van wijlen Freddy Heineken – de ruimte verkeert nog in authentieke staat – en onder toeziend oog van de huidige topman Dolf van den Brink zijn handtekening onder het contract zette. De verbintenis loopt, net als dat met zijn werkgever Red Bull Racing, tot 2029. Er gingen de afgelopen jaren lange en intensieve gesprekken aan vooraf, aldus Verstappens manager. Na EA Sports (computerspellen) is Heineken dit jaar de tweede nieuwe partij in het partnerportfolio van de wereldkampioen.

Volgens Jonathan O’Lone, Heinekens Global Head of PR, is de samenwerking heel logisch. “Max is niet alleen een Nederlands icoon, maar ook de perfecte partner voor ons omdat zijn besluitvaardigheid geweldig goed aansluit bij onze campagne van verantwoord drinken (When you drive, never drink, red). Als hij ja zegt, bedoelt hij ja. En als hij nee zegt, bedoelt hij nee. Onze slogan is: drink nooit als je moet rijden. Dat is een makkelijke beslissing”, stelt O’Lone, “en Max is daar de perfecte representant van.”

Heineken communiceert de campagne met Verstappen naar de buitenwereld via de merknaam Player 0.0, waarbij de laatste twee getallen staan voor alcoholvrij. Player staat voor gaming (simracen), een sport die wereldwijd een snelle vlucht neemt. “Max spreekt zowel op als naast de baan een groot publiek aan”, meent O’Lone. “En met dat laatste bedoel ik met name de gamers, het simracen. Door het partnership met Max en allerlei activiteiten die we daaraan koppelen willen we ook in die wereld onze boodschap overbrengen.” Verstappen: “Als fervent gamer en gepassioneerd Simracer vind ik het fantastisch om een rol te spelen in het nieuwe gaming-initiatief Player 0.0.”

Dat de Nederlandse bierbrouwer een samenwerking is aangegaan met een individuele sporter, is niet uniek maar wel zeldzaam. Heineken profileert zich normaal gesproken als sponsorpartner van evenementen of (inter)nationale competities, zoals de Champions League en Formule 1. “Het partnership met Max is geen precedent”, verzekert O’Lone. “We hebben zoiets eerder gedaan met Rafael Nadal.” De Spaanse tennisgrootheid promoot sinds enkele jaren namens de bierbrouwer de merken Amstel Ultra en Amstel 0.0.

Volgens O’Lone was er nog een reden waarom het betrekkelijk lang heeft geduurd voordat Heineken zich verbond aan de coureur. “Max is nu ouder dan 25. Wij werken nooit met mensen die jonger zijn dan 25, wereldwijd de minimumleeftijd waarop mensen legaal alcohol mogen consumeren. Wij zijn daarin erg voorzichtig en willen absoluut geen alcohol promoten bij mensen jonger dan die leeftijd. We hebben gezien dat Max’ en onze agenda samenkomen: we willen dezelfde boodschap uitdragen. We hebben zo”, oordeelt O’Lone, “een mooi en groot podium waarop we onze boodschap When you drive, never drink op een leuke en betrokken manier kunnen uitdragen.”

Heineken kondigde aan het partnership met Red Bull, Verstappens werkgever, eveneens te zullen verlengen. “Een unieke samenwerking”, gelooft O’Lone. “Dit stelt ons in staat programma’s te bouwen in gaming, op de baan en in entertainment. We praten hierbij niet over de economie, maar om zoveel mogelijk mensen te bereiken” Dat Formule 1 wereldwijd en met name in Amerika steeds populairder wordt, is volgens O’Lone meegenomen. “We zien de sport groeien en demografisch veranderen met ook steeds meer vrouwelijke engagement. En dat is mooi om te zien.”