In aanloop naar de Dutch GP dit keer een special met Heineken. Te gast in onze podcast is Otto Esser, de marketingmanager van Heineken, en we hebben het met hem over de marketingkant van de Formule 1 en Max Verstappen.

Hoe is de sponsoring tussen Heineken en de F1 ontstaan, werd de campagne met de boodschap ‘When you drive, never drink’ positief ontvangen en wat heeft de sponsoring tot nu toe gedaan voor het merk? Hoe kwam de deal met Max Verstappen tot stand en hoe gaat deze samenwerking er in de komende jaren uitzien? En wat doet het biermerk eigenlijk allemaal om de fanbeleving rondom de Dutch GP dit jaar te vergroten? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie André Venema en Bas Holtkamp aansluiten. Mis het niet!



