Het overkomt hem zelden. Maar donderdagmiddag parkeerde Max Verstappen in Zandvoort zijn bolide onbedoeld toch stevig in de muur. Gelukkig voor hem en het team van Red Bull Racing betrof het niet de RB20, maar was het slechts een virtuele auto in de nieuwe Player 0.0-game van Heineken. Overigens zette de drievoudig wereldkampioen in de game wel meteen een high score neer…

Als ambassadeur van Heineken 0.0 mocht Max Verstappen donderdag het spits afbijten, onder toeziend oog van onder andere Els Dijkhuizen (marketingdirecteur Heineken Nederland), oud-coureur Giedo van der Garde en gastvrouw Hélène Hendriks.

Verstappen speelt sinds 2023 als ambassadeur van Heineken 0.0 een belangrijke rol in campagnes van het Nederlandse biermerk om verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Bij een evenement van Heineken in de fanzone op het circuit, in de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort, vertelde Verstappen over zijn voorbeeldrol. “Het belangrijkste voor iedereen is dat je veilig thuis komt. Als je bij een gezellige avond wat gedronken hebt, neem je gewoon een taxi”, aldus Verstappen.

‘Inzet Max Verstappen helpt enorm’

Evert-Jan Hulshof, directeur van Veilig Verkeer Nederland, benadrukte blij te zijn met de betrokkenheid en inzet van Verstappen. “We kunnen niet vaak genoeg onderstrepen dat in het verkeer nul de norm is. De jong volwassenen vormen voor ons traditioneel een lastige doelgroep te bereiken. Dan helpt het enorm als een sportheld als Max Verstappen zich zo nadrukkelijk uitspreekt tegen alcohol in het verkeer”, aldus Hulshof, voorheen onder andere algemeen directeur van de tennisbond (KNLTB).

De bijeenkomst van Heineken werd afgesloten met de introductie van de nieuwe 0.0-game door Verstappen, die op een ipad met zijn duim de auto verrassend lang op de baan wist te houden, maar uiteindelijk toch crashte. Tot leedvermaak van met name Giedo van der Garde, die toekeek maar even later zelf sneller voor de bijl ging en niet in de buurt kwam van de highscore van Verstappen.

Speelse, maar serieuze oproep

Player 0.0 is onderdeel van de ‘When You Drive Never Drink’-campagne die Heineken wereldwijd inzet rondom F1-races. De Player 0.0 competitie is een speelse, maar tegelijkertijd serieuze oproep om veilig de weg op te gaan. De game kan vanaf vandaag gespeeld worden via een speciale site van Heineken. Klik hier.

De twintig deelnemers met de beste score winnen twee tickets voor de Dutch Grand Prix 2025 en maken bovendien kans op een meet & greet met Max Verstappen tijdens een internationaal Player 0.0 evenement in Madrid.

