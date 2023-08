Helmut Marko, adviseur van Red Bull, heeft voorgesteld dat Andretti het Alpine-team zou moeten kopen om een plaats op de Formule 1-grid te verzekeren. Michael Andretti heeft al interesse getoond in de F1, maar ondervindt tegenstand vanwege zorgen over de verdeling van het prijzengeld. Marko ziet een aankoop van Alpine als een win-winsituatie.

“Andretti zou het Alpine-team moeten kopen. Het is het beste voor iedereen: F1 behoudt zijn 10 teams, Andretti krijgt toegang en Renault blijft betrokken,” vertelde Marko tegenover Sport1. Deze suggestie komt temidden van onzekerheid binnen Alpine na het vertrek van belangrijke figuren als teambaas Otmar Szafnauer en CEO Laurent Rossi.

Gelijktrekken motoren

Alpine, momenteel zesde in het constructeurskampioenschap, heeft ook geprobeerd te pleiten voor het gelijktrekken van de motoren. Dit zou Renault in staat stellen het verschil in vermogen met rivalen te verkleinen. Op dit voorstel reageert Marko met begrip: “Wij waren er niet tegen in het geval van Renault, maar er moet duidelijk worden aangetoond dat het prestatieverschil significant is. En er moet voor worden gezorgd dat er maatregelen worden genomen die de rest van ons niet verzwakken. De aanvraag is daarom op dit moment on hold gezet.”

Marko benadrukt de uitdagingen van een vermogensachterstand: “Als je te ver achterloopt in prestaties, moet je compromissen sluiten met de autoafstelling. Om het gebrek aan snelheid op de rechte stukken te compenseren, kan dit oplopen tot een verlies van drie tienden. En dit gaat ten koste van de rijkwaliteiten.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!