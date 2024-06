Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko beschouwt McLaren en Lando Norris als voornaamste bedreiging in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. En dus wenst de 81-jarige Oostenrijker voor de Grand Prix in zijn geboorteland uitgerekend Mercedes het allerbeste. “Dat zou ons zeker helpen in het kampioenschap”, meent hij.

De verstandhouding tussen Marko en Mercedes-teambaas Toto Wolff is de laatste maanden aanzienlijk verbeterd, hetgeen niet los kan worden gezien van de interesse van Mercedes om Max Verstappen vroeg of laat los te weken van Red Bull. Ook in de uitlatingen van Marko in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk blijkt duidelijk dat de onderlinge animositeit inmiddels verdwenen is.

Red Bull heeft in het constructeurskampioenschap een voorsprong van zestig punten op Ferrari en liefst 93 punten op McLaren. Toch is Marko vooral bevreesd voor McLaren, dat de laatste races met Norris heeft laten zien dat het op basis van pure snelheid minimaal gelijkwaardig is aan Red Bull. Bovendien worstelt Red Bull daarnaast ook nog eens met de chronische vormdip van Sergio Pérez.

‘We kunnen het moeilijk krijgen’

“Er staat ons nog een uitdaging te wachten”, stelt Marko in zijn column voor SpeedWeek. “Max heeft altijd een kans om te winnen, maar we rijden daar een sprintweekend en dat betekent dat we maar één sessie hebben om de auto af te stellen. De laatste paar races hadden we altijd alle drie de trainingen nodig om de auto in balans te krijgen, dus als dit probleem aanhoudt, kunnen we het moeilijk krijgen.”

Hij vervolgt: “Lando Norris blijft onze grootste rivaal. Dus ik hoop dat Mercedes sterker wordt en een tijdje het op één na sterkste team wordt. Dat zou ons zeker helpen in het kampioenschap.”

