Volgens Red Bull-topadviseur Helmut Marko heeft Max Verstappen ‘wat hulp van McLaren nodig’ als hij dit jaar de wereldtitel wil bemachtigen. De Oostenrijker benadrukt dat het niet onmogelijk is voor de Nederlander om kampioen te worden, maar dat dit op eigen kracht erg lastig wordt. Marko bevestigt dat Red Bull in de laatste raceweekenden een flinke inhaalslag heeft gemaakt, maar dat deze ommekeer eigenlijk te laat kwam.

Na de overwinningen van Verstappen in Monza en Bakoe grepen veel Formule 1-fans naar de rekenmachine; wat had de Nederlander nog nodig om zijn vijfde titel te grijpen? De achterstand op WK-leider Oscar Piastri blijft fors, maar voor de viervoudig wereldkampioen is niets onmogelijk. Verstappen gaf zelf aan dat een nieuwe zege in Singapore cruciaal was voor zijn titelambities. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tweede plaats, achter George Russell. Marko stelt in aanloop naar de GP van Austin dat Verstappen nog kans maakt op de titel, maar dat McLaren daarvoor wel een handje moet helpen.

“Sinds Zandvoort hebben we altijd gevochten om P1, P2″, aldus Marko tegenover de media in Texas. “De richting is dus goed. Helaas kwam deze ommekeer wat laat.” Hij voegde eraan toe: “Al die discussies over gemiddelde snelheid, temperaturen enzovoort, die tellen niet meer mee. We zijn er gewoon – als we in één bocht achterop raken, gaat het om duizendsten van een seconde. Het is niet meer zoals eerst, toen we in één sector een halve seconde moesten toegeven.”

‘Ommekeer kwam te laat’

“Het laat zien dat onze auto een grote stap voorwaarts heeft gezet en Verstappen benut dat natuurlijk optimaal”, lichtte Marko toe. “Maar als we deze ommekeer eerder hadden gemaakt, zou het kampioenschap er anders hebben uitgezien. Op eigen kracht redden we het niet; we hebben wel hulp van McLaren nodig. Dat maakt het echter niet onmogelijk”, grijnsde hij. Eigenlijk heeft Verstappen slechts nog een misstap van McLaren nodig om het gat van 63 WK-punten naar Piastri te dichten. Eén uitvalbeurt maakt al een wereld van verschil.

LEES OOK: Wolff heeft spijt van ‘flirt’ met Verstappen: ‘Gesprek moest gevoerd worden’

De sprintkwalificatie op vrijdag bewees dat de Limburger kan schermen met de beide McLaren-coureurs – en hen zelfs kan verslaan. Marko zag hoe Verstappen zijn rivalen met 0,071 seconde verbeterde. “Het was super”, reageerde de Oostenrijker enthousiast. “In sector drie pakte hij feitelijk poleposition. In bocht één gleed hij iets te veel, denk ik, maar het was een ongelooflijke ronde, vooral de derde sector. Het is aan hem, en hij presteert. Tijdens de sprintrace wordt het nog warmer. Dat werkt normaal gesproken in het voordeel van McLaren, maar ik hoop dat Verstappen gewoon voorop blijft.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.