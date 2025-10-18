Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft toegegeven een ‘fout’ te hebben gemaakt door openlijk met Max Verstappen te flirten. Begin 2025 startte de Oostenrijker een charmeoffensief richting de Nederlandse wereldkampioen, in de hoop hem voor Mercedes te strikken. Verstappen zwoer echter trouw te blijven aan zijn team, waardoor de Silberpfeile hun huidige line-up opnieuw moesten vastleggen.

Het is geen geheim dat Wolff al langer een zwak heeft voor Verstappen. De afgelopen twee seizoenen deed hij vergeefse pogingen om de Nederlander het hof te maken. Toen Red Bull dit jaar stroef aan het seizoen begon, greep Wolff opnieuw zijn kans om toenadering te zoeken. Nu George Russell en Kimi Antonelli beiden een nieuw contract hebben getekend voor het komende Formule 1-seizoen, komt de teambaas terug op zijn versierpogingen.

“De waarheid is dat je van je fouten moet leren”, reageerde Wolff tegenover Sky Sports in Austin. “Ik denk niet dat er sprake was van opzettelijk flirten – het was gewoon toeval. Maar het was duidelijk dat dat gesprek gevoerd moest worden. Dat we in de zomer op dezelfde plek belandden, zag er natuurlijk niet goed uit; dat heeft de boel nog verder gedestabiliseerd. Maar dat ligt nu achter ons – alles is duidelijk, en we kijken vooruit.”

Deal met Verstappen niet uitgesloten

Tijdens de zomerstop werd Verstappen samen met Wolff op een jacht gespot, wat de geruchten over een mogelijke transfer naar Mercedes aanwakkerde. George Russell gaf later toe dat die speculaties invloed hadden op zijn eigen contractonderhandelingen. Toch sluit Wolff niet uit dat Mercedes in de toekomst opnieuw een poging doet om Verstappen binnen te halen, al bagatelliseert hij de interesse voorlopig.

LEES OOK: Russell ‘heel tevreden’ met miljoenencontract: ‘Wolff had zuiniger kunnen zijn’

“Ik denk dat je stabiliteit nodig hebt, en steeds kortlopende contracten zijn voor niemand goed”, legde hij uit. “Zonder in details te treden – er bestaan altijd clausules, maar voorlopig is voor coureurs én team duidelijk dat dit de koers is die we varen. We zijn tevreden met ons huidige line-up; de balans is goed. De afgelopen maanden leverden genoeg entertainment op, maar we zijn hier niet om geruchten te voeden. Kimi en George zijn onze toekomst – een heel sterk duo.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.