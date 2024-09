Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het geen ramp dat het team harder moet vechten voor de overwinning. Na de GP van Bakoe zijn de Oostenrijkers teruggezakt naar de tweede plaats in de strijd om de constructeurstitel. Ook Max Verstappen moet inmiddels vrezen voor zijn vierde kampioenschap. Echter, een beetje concurrentie heeft ook zijn voordelen. “Alles winnen was niet leuk meer”, aldus Marko.

LEES OOK: FIA overweegt maatregelen na klachten over ‘illegale’ achtervleugel van McLaren

“We willen, net zoals alle andere teams, elke race winnen,” zei Helmut Marko in aanloop naar de GP van Singapore tegen BILD. In 2023 was het Red Bull bijna gelukt om alle prijzen in de wacht te slepen, ware het niet dat Carlos Sainz de winst pakte op Marina Bay. Dit seizoen heeft het team van Max Verstappen het een stuk zwaarder; Red Bull won ‘slechts’ zeven van de afgelopen zeventien races. Dat maakt het kampioenschap natuurlijk een stuk spannender.

“Alles winnen was niet leuk meer”, grapte Helmut Marko. “Je wordt er een stuk minder emotioneel van. En uiteindelijk zijn we ook gewoon atleten; we willen dat onze uitdagers net zoveel kans maken om te winnen.” Sinds de GP van Barcelona hebben die uitdagers alle races gewonnen. Volgens de 81-jarige Oostenrijker heeft Red Bull inmiddels een verklaring voor het recente gebrek aan prestaties.

“Deze generatie auto’s is zo gevoelig; één verkeerde stap kan de auto dramatisch slechter maken,” legde hij uit. “Dat is wat er bij Ferrari gebeurde, bij Aston Martin – en het gebeurt nu bij ons. We kunnen daar niet blij mee zijn. Maar gelukkig hebben we de fout herkend en zijn we bezig deze te herstellen.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!