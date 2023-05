Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko heeft hard uitgehaald naar Mercedes. De Oostenrijker vindt dat de concurrentie aan het ‘janken’ is en dat men er beter aan zou doen om te focussen op het verbeteren van hun ‘geflopte auto’.

Volgens Marko blijft Mercedes maar jammeren over de huidige suprematie van Red Bull om de FIA te verleiden in te grijpen in de vorm van regelaanpassingen. “Inhalen is altijd al moeilijk, maar helemaal wanneer de DRS-zones ingekort worden. En we weten allemaal waarom dat gebeurt”, zo stelt Marko tegenover Motorsport-Magazin. Volgens Marko is dat gebeurd om het voordeel van Red Bull als het gaat om topsnelheid te verkleinen.

“We moeten stoppen met dit soort manipulatieve trucjes. Het is bizar dat uitgerekend Mercedes van alle teams zo aan het zeuren is. Jarenlang had Mercedes een superieure motor en lagen ze veel verder voor op de concurrentie dan wij nu. En als je dan twee jaar achter elkaar een flop van een auto aflevert, is het misschien verstandiger om je daar op te richten.”

Weinig te duchten

Vooralsnog heeft Red Bull weinig te duchten van Mercedes, ondanks de ingekorte DRS-zones. Max Verstappen en Sergio Pérez verdeelden dit seizoen onderling de race-overwinningen. Vier van de vijf races eindigden bovendien in een dubbelslag voor Red Bull.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!