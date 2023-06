Boos worden op Max Verstappen, Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko kon het in Barcelona niet over zijn hart verkregen. De tweevoudig wereldkampioen noteerde zondag in de slotfase van de Spaanse Grand Prix de snelste rondetijd en sloeg daarmee de adviezen van zijn engineer Gianpiero Lambiase om in winnende positie toch vooral geen risico’s te nemen in de wind. “Je kunt niet boos op hem zijn”, oordeelde Marko na afloop.

Verstappen domineerde zondag de race op Circuit de Catalunya-Barcelona van start tot finish. Nadat hij in de voorgaande dagen de snelste was geweest in de drie vrije trainingen en de kwalificatie, stond er ook in de race zelf geen maat op hem. In de slotfase wilde hij de snelste ronde nog neerzetten, wat goed zou zijn voor een extra WK-punt en voor de derde zogenoemde ‘Grand Slam’ in zijn carrière.

Echter, Verstappen ontving onderweg van de wedstrijdleiding de zwart-witte vlag voor het overschrijden van de track limits. Lambiase verzocht Verstappen over de boordradio met klem op te passen om geen tijdstraf aan de broek te krijgen. Een eventuele tijdstraf zou overigens geen invloed hebben op de uitslag, daarvoor was de voorsprong van Verstappen op de rest van het veld te groot.

Geen zorgen over track limits

Meteen na de waarschuwing van Lambiase reed Verstappen echter doodleuk alsnog de snelste tijd. “We maakten ons geen zorgen over de track limits”, reageerde Marko. “In leidende positie neem je normaal gesproken geen risico’s, maar die gedachte aan de snelste raceronde kun je bij Max niet wegnemen. Zo is Max. Je kunt niet boos op hem zijn.”

Nadat Verstappen die snelste raceronde had gereden, met speels gemak trouwens, kwam Lambiase weer even bij hem in de lucht: “Max, kun je alsjeblieft nu de auto thuisbrengen?” Aan die boodschap werd wel gehoor gegeven…

