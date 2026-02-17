Volgens voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko draait het onder het nieuwe F1-reglement meer om digitale precisie dan om stuurmanskunsten. De 82-jarige schaart zich daarmee achter Max Verstappen en hekelt de ingewikkelde energiemanagementsystemen die dit jaar hun intrede doen in de sport. Marko verwacht dat software-ingenieurs een doorslaggevende rol zullen spelen en ziet Mercedes voorlopig als favoriet.

Helmut Marko houdt zich na zijn afscheid van Red Bull vorig jaar meer op de achtergrond, al volgt hij de ontwikkelingen in de Formule 1 nog altijd op de voet. In de paddock zal hij voorlopig niet verschijnen, maar dat tempert zijn interesse allerminst. “Ik voel nog geen drang om weer naar de races te gaan, maar ik blijf dagelijks op de hoogte”, verklaarde hij in een interview met het Zwitserse Blick. “En tijdens de GP van Australië zit ik om vijf uur ’s ochtends gewoon voor de buis”, voegde hij eraan toe.

Computerspelletjes achter het stuur

Dankzij het nieuwe F1-reglement verwacht Marko een onvoorspelbare seizoensstart. Net als Max Verstappen is hij echter niet overtuigd van de nieuwe energiemanagementsystemen. “We weten allemaal niet wat we kunnen verwachten”, stelde hij. “Al zijn computerspelletjes achter het stuur misschien niet goed voor het imago van de sport. Maar laten we vooral positief blijven”, voegde hij eraan toe. “Vol gas was jarenlang dagelijkse kost voor F1-coureurs, maar dat kunnen ze nu wel vergeten.”

De focus verschuift volgens de Oostenrijker steeds meer naar data en software. “De softwarespecialisten zijn nu belangrijker dan de coureurs”, concludeerde hij teleurgesteld. “Ze moeten voor bijna elke race een nieuw programma schrijven. En de coureur moet zich telkens opnieuw aanpassen. Het wordt interessant om te zien wie zijn huiswerk het beste heeft gedaan”, aldus Marko. Wat de onderlinge machtsverhoudingen betreft, wijst hij voorzichtig naar Mercedes, dat op basis van de eerste testresultaten al als favoriet geldt bij de wedkantoren. “Mercedes lijkt een klein voordeel te hebben”, besloot hij. “Maar kunnen ze dat ook omzetten in succes? Red Bull heeft het tot nu toe goed gedaan met zijn eigen motor, maar dat niveau moeten ze vasthouden als ze Verstappen tevreden willen houden.”

