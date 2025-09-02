Isack Hadjar vierde tijdens het afgelopen raceweekend in Zandvoort zijn eerste podium in de Formule 1. De jonge Racing Bulls-coureur profiteerde na een ijzersterke kwalificatie van de uitvalbeurt van Lando Norris en eindigde op een knappe derde plaats. Die prestatie heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar hoofdteam Red Bull alleen maar verder aangewakkerd. Topadviseur Helmut Marko houdt zich echter op de vlakte over de toekomst van Hadjar.

Marko stak vanzelfsprekend de loftrompet over de Franse rookie na diens eerste podium. Hadjar startte vanaf een verdienstelijke vierde plek na een indrukwekkende kwalificatie, waarin hij zowel George Russell als de beide Ferrari’s achter zich liet. Ondanks de druk van Leclerc en Russell wist de Parijzenaar zijn positie knap vast te houden, waarna hij door de uitvalbeurt van Norris het podium veiligstelde.

Na afloop van de race werd Marko door Sky Sports gevraagd naar zowel Hadjar als Max Verstappen, die voor eigen publiek als tweede eindigde. “Max had geluk dat Lando (Norris, red.) motorpech kreeg”, aldus de Oostenrijker. “McLaren had zeker een seconde per ronde sneller kunnen gaan. Ondertussen had Hadjar ruzie met Leclerc“, vervolgde hij, “die op zijn beurt weer ruzie had met Russell. Maar Hadjar bleef kalm en maakte geen fouten.”

‘Hij heeft iets bijzonders’

“Zelfs een vierde plaats zou een grote prestatie zijn geweest, maar dit podium is nog verrassender”, ging Marko verder. “Hij heeft het absoluut verdiend.” De Red Bull-topman vergeleek Hadjar zelfs met Alain Prost, de Franse kampioen die bekend stond om zijn analytische rijstijl en berekende inhaalacties. “We hebben Hadjar zelf geselecteerd, dus we wisten wel dat hij iets bijzonders had”, lichtte Marko toe. “In het begin noemde ik hem ‘de kleine Prost’ – mensen lachten daarom, maar nu maakt hij het waar.”

LEES OOK: Stella rekent op strijdlustige Norris: ‘Komt sterker terug na Zandvoort’

“Het is indrukwekkend hoe hij na slechts drie ronden op een nieuw circuit al competitief is”, vervolgde Marko zijn lofzang. “Dit weekend zei hij meteen: ‘Ik weet waar ik snel ben, ik ga me in de top vijf kwalificeren.’ En dat heeft hij waargemaakt. Dat zelfvertrouwen is bijzonder.” Of Hadjar rijp is voor een promotie naar hoofdteam Red Bull, liet Marko echter in het midden. “Daar beslissen we later over”, besloot hij geheimzinnig.

