De tegenvallende resultaten van het team van AlphaTauri in het afgelopen seizoen – een negende plaats in het constructeurskampioenschap – hebben een negatieve impact op de mogelijke verkoop van het team door Red Bull. Dat is in ieder geval de mening van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko.

“Het hebben van een talententeam maakt deel uit van onze filosofie. Sebastian Vettel en Max Verstappen zijn bij ons gekomen via AlphaTauri, maar als het tweede team niet goed presteert, helpt dat de zaak niet”, aldus Marko tegenover Sky Germany in een reactie op de geruchten van een mogelijke verkoop van het team, waar dit seizoen Nyck de Vries één van de tweede vaste rijders is.

Terwijl Red Bull Racing voor het eerst in jaren zowel het rijderskampioenschap als de constructeurstitel in de wacht sleepte, met dank aan Max Verstappen, kende AlphaTauri een dramatisch seizoen en eindigde het als voorlaatste in de WK-stand. De leiding van Red Bull zou als een gevolg daarvan overwegen om AlphaTauri, gehuisvest in het Italiaanse Faenza, te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk, in de buurt van Red Bulls hoofdkwartier in Milton Keynes.

Red Bull kocht in 2005 het F1-team van Minardi om het vervolgens om te dopen tot Scuderia Toro Rosso en later tot AlphaTauri. Marko bevestigt dat Red Bull onderzoekt hoe men de investering in AlphaTauri beter kan laten renderen. “In het algemeen geven we geen commentaar op geruchten”, zegt Marko. “Maar je denkt na over hoe je de efficiëncy kunt verhogen. Als je een team hebt dat het WK wint en het andere team slechts op de negende plaats staat, lijkt er te weinig synergie te zijn. Het totale resultaat is niet bevredigend. Als fatsoenlijke zakenmensen zullen onze aandeelhouders de juiste beslissing nemen.”

