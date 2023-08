Helmut Marko heeft de berichtgeving rondom het contract van Sergio Pérez uitdrukkelijk tegengesproken. De Red Bull-adviseur herhaalt nogmaals dat het team volledig tevreden is met zijn tweede coureur en dat de positie van Pérez niet ter discussie staat.

Recentelijk verscheen in verschillende media het bericht dat er een speciale clausule in het contract van Pérez opgenomen zou zijn. Red Bull zou het salaris van de Mexicaan kunnen verminderen als hij een achterstand van meer dan 125 op Max Verstappen heeft. Toevallig is dat exact het gat tussen de beide coureurs bij het ingaan van de zomerstop. De geruchten stelden dus dat Pérez ineens in gevaar komt vanuit de organisatie.

Volgens Red Bull-adviseur Marko is daar echter niets van waar. “Ik heb geen idee waar dat nou ineens vandaan komt”, klaagt de Oostenrijker tegen F1 Insider. “Het komt volledig uit de lucht vallen. Deze contracten zijn erg strikt opgesteld. Daar zit echt geen salarisvermindering bij in.”

Pérez blijft zeker van zijn zitje

Volgens de berichtgeving was het in bredere zin zelfs zo dat het volledige contract van Pérez aangepast kon worden bij een te grote achterstand. Loonsverlaging ligt dan het meest voor de hand, maar dat zou niet de enige mogelijkheid zijn. Maar ook dat spreekt Marko nadrukkelijk tegen.

“Ik kan het wel keer op keer weer zeggen: we staan met beide coureurs aan kop in het kampioenschap. Bij de constructeurs staan we met afstand voor. Ja, Pérez zat een beetje in een dip, maar in de afgelopen twee races is hij weer op het goede spoor gekomen. Verstappen is gewoon onverslaanbaar op dit moment. Niemand kan dat aan, niet Pérez, niet iemand anders.”

