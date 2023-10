Sinds de Formule 1 in 2012 in Austin terugkeerde op Amerikaans grondgebied, won er nog nooit een coureur die de race niet vanaf de eerste startrij vertrok. “Dan moeten wij maar eens gaan bewijzen dat die statistiek niet klopt”, vindt Red Bulls topman Helmut Marko.

Hij houdt al voorzichtig rekening met de pole voor Max Verstappen, wanneer de Nederlander met een daverende slotsector in de voorlaatste minuut de snelste tijd klokt. Maar Marko’s vreugde en die van de rest van de stierenstal blijkt van korte duur. Omdat Verstappen buiten de witte lijnen heeft gekleurd en de door coureurs zo gevreesde track limits heeft overschreden, wordt zijn rondetijd afgenomen. De wereldkampioen vertrekt de race zondagmiddag daardoor vanaf de zesde plaats. “We hadden de snelheid”, beweert Marko. “Maar ja, die vermaledijde track limits, hè… Zonde.”

Tijdens de eerste en enige trainingssessie vroeg in de Texaanse middag is het Marko al duidelijk geworden dat de kwalificatie geen abc-tje voor Verstappen en co zal worden. “We wisten daarna dat het dicht bij elkaar zou zitten. En dat bleek ook wel.” In Verstappens eerste poging zit teamgenoot Sergio ‘Checo’ Pérez hem in de weg, waarover de wereldkampioen zich over de boordradio ook beklaagt. “Dat was een beetje ongelukkig”, aldus Marko, die het voorval weet aan ‘miscommunicatie’. “Checo was niet goed geïnformeerd.”

Verstappens tweede en laatste poging blijkt achteraf goed genoeg voor pole, maar wordt vanwege track limits dus weggestreept. “Dat rondje was niet optimaal”, evalueert Marko. “In de eerste sector verremde Max zich licht, al was dat niet doorslaggevend geweest.” De Oostenrijker verklaart desgevraagd ‘niet teleurgesteld’ te zijn. Hij bekent wel ‘verrast te zijn’ door de snelheid van Ferrari, McLaren en Mercedes. Er heeft volgens hem wellicht ook nog iets anders een rol gespeeld. Marko: “Kennelijk was de baan hobbeliger dan vorig jaar. Wij hadden daar, denk ik, wat meer last van dan de concurrenten.”

Ondanks de teleurstelling, Pérez komt niet verder dan een negende startplaats, ziet Red Bulls adviseur genoeg perspectief. Zij het voor Verstappen. “Heeft hier sinds 2012 nog nooit een coureur gewonnen die niet op de eerste startrij stond? Dan moeten wij bewijzen dat die statistiek niet klopt. Er is eentje die het hier kan, van achteruit winnen, en dat is Max. Ik heb er alle vertrouwen in, al zal niemand bij de start vrijwillig plaats voor hem maken. Onze longruns in de training waren goed, onze racesnelheid is traditioneel ook goed.”

Inhaalraces brengen, weet ook Marko, doorgaans het allerbeste in Verstappen boven. Eerder dit jaar won de wereldkampioen wedstrijden die hij vanuit het midden- of achterveld moest starten, zoals die in Miami. “Toen hadden we een overschot aan snelheid, die is nu marginaal”, waarschuwt Marko. “Maar zondag is een nieuwe dag, met nieuwe kansen. Max zal er wel hard voor moeten vechten.”