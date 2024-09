Helmut Marko, sinds jaar en dag adviseur van Red Bull Racing, heeft aangegeven dat het logisch zou zijn in de toekomst een stap terug te doen nu hij de 80 is gepasseerd. De Oostenrijker speelt nog steeds een cruciale rol binnen het team, zoals hij dat al twee decennia doet. “Ik geniet er nog steeds van, maar natuurlijk zal ik me steeds meer terugtrekken.”

Ondanks zijn leeftijd blijft Marko fysiek en mentaal fit genoeg om door te gaan, maar hij beseft dat het onvermijdelijk is dat hij op termijn enkele van zijn verantwoordelijkheden zal overdragen. De Oostenrijker was een sleutelfiguur bij de oprichting van Red Bull Racing en werkte nauw samen met mede-eigenaar Dietrich Mateschitz, die in 2022 is overleden.

Zelfs op 81-jarige leeftijd reist Marko nog naar elke Grand Prix en heeft hij een belangrijke stem binnen de renstal, met een sterke bondgenoot in wereldkampioen Max Verstappen. Maar hij heeft niet het eeuwige leven, erkent hij. Marko geeft in de podcast Inside Line F1 aan dat hij verwacht door te gaan tot tenminste 2026, wanneer zijn huidige contract afloopt.

“Ik word niet jonger”, vertelt hij. “Mijn contract loopt tot 2026, maar zolang ik fysiek en mentaal in staat ben mijn werk te doen, zal ik doorgaan. Ik geniet er nog steeds van, maar natuurlijk zal ik me steeds meer terugtrekken en hopelijk een goede opvolger vinden.” Met deze opmerkingen blijft het de vraag hoe lang de invloedrijke adviseur nog actief zal blijven binnen Red Bull.