Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet in Mercedes een grotere dreiging dan Ferrari, vooruitblikkend op het komende Formule 1-seizoen. De Oostenrijker denkt ook dat het veld hoe dan ook dichter bij elkaar zal zitten.

Alles wijst erop dat de traditionele top drie gaan vechten om de prijzen. Red Bull kende één van de meest dominante seizoenen in de geschiedenis van hun bestaan met 17 overwinningen in 22 races. Ferrari en Mercedes hadden naast wat speldenprikjes op de juiste circuits geen antwoord op de dominantie van het Oostenrijkse team.

Helmut Marko is van mening dat we dit jaar toch een iets ander beeld zullen zien. “2022 was het eerste jaar onder een heel aantal nieuwe reglementen, andere teams hebben gezien wat wij neergezet hebben. Het zal vast en zeker een stuk dichter bij elkaar zitten”, meent de Oostenrijker.

Mercedes en Ferrari toonden in 2022 beiden af en toe dat ze het in zich hebben om mee te vechten voor de prijzen, stabiliteit ontbrak echter. Vooruitkijkend op het komende seizoen denkt Marko in Mercedes een grotere dreiging te zien dan in Ferrari. “Vooral omdat ze een voorsprong lijken te hebben op Ferrari op het gebied van strategie en betrouwbaarheid”, voegt Marko toe.

De Red Bull-bolide pakte in 2022 zeventien keer de winst | Foto: Motorsport Images

Ondanks de enorme voorsprong die Red Bull in 2022 op motorisch gebied had, blijft het gissen wat het verschil in performance precies zal zijn. “Mercedes had in de voorbije jaren vaak een nog grotere voorsprong qua vermogen, dat verschil is nu een stuk minder.” Daarnaast blijft de mindere windtunneltijd een blok aan het been van Red Bull Racing.