Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij Ferrari heeft vooralsnog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Na een veelbelovende seizoensstart – met een overwinning in de sprintrace in Shanghai – kon de Brit zich slechts zelden meten met de Formule 1-top. Bovendien laat zijn eerste podium in het rood nog altijd op zich wachten. Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert vindt het pijnlijk om te zien dat Hamilton maar geen doorbraak weet te forceren.

In aanloop naar de zomerstop leek Hamilton zelfs een dieptepunt te hebben bereikt. Tijdens het raceweekend in Hongarije zag hij teamgenoot Charles Leclerc poleposition pakken, terwijl hij zelf gestrand was in Q2. “Het ligt aan mij, elke keer weer”, verzuchtte hij destijds tegenover de media. “Ik ben gewoon nutteloos. Ferrari moet op zoek naar een andere coureur.” Na het zomerreces leek de Britse routinier zich enigszins te herpakken. Podiums en zeges bleven uit, maar Hamilton toonde zich wel tevredener over zijn bolide en zijn eigen prestaties.

‘Aanhoudend probleem’

Desalniettemin kent de zevenvoudig wereldkampioen een teleurstellend Ferrari-debuut. Met nog vier Grands Prix te gaan nadert het seizoen zijn einde, en kwam Hamilton nog niet verder dan een vierde plaats. “Het lijkt gewoon een aanhoudend probleem”, merkte Johnny Herbert op tegenover AdventureGamers. “Het is niet om aan te zien. Charles Leclerc is ondertussen nog steeds erg consistent en doet gewoon zijn werk.”

Tijdens het afgelopen raceweekend in Mexico-Stad zag Herbert echter een lichtpuntje. “Het was goed om hem met Verstappen te zien vechten”, oordeelde hij. “Ik vond dat een geweldig staaltje racen. Er botsten wat wielen, maar zo hoort racen te zijn.” Volgens Herbert was dat duel tekenend voor het seizoen van Hamilton – momenten van hoop, maar zonder resultaat. “Het was opnieuw een frustrerend weekend”, vatte Herbert samen. “Hij had een goede kwalificatie, maar in de race kwam het er niet uit. Het klikt gewoon niet voor hem. Hij zei wel dat hij zich beter voelde in de auto, dus laten we zien of hij in de resterende races nog vooruitgang kan boeken. Alle Lewis-fans zullen daarop hopen.”

