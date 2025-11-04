Lewis Hamilton pleit voor meer ‘authentieke’ circuits op de Formule 1-kalender. De koningsklasse reist tegenwoordig steeds vaker naar gloednieuwe locaties, waar volgens de Brit te weinig rekening wordt gehouden met het afstraffen van fouten op de baan. Hij prijst karakteristieke banen als Suzuka en Silverstone, waar coureurs nog altijd ‘de prijs moeten betalen’ voor een misstap.

Volgens Hamilton zijn de moderne Formule 1-circuits te vergevingsgezind geworden. Niet alleen nieuwe banen missen de risico’s van weleer, ook bestaande circuits hebben in de afgelopen jaren gras- en grindstroken ingeruild voor brede asfaltzones. Daardoor worden fouten niet langer afgestraft zoals vroeger, oordeelt de zevenvoudig wereldkampioen. Zijn opmerkingen volgen op de GP van Mexico-Stad, waar in de openingsronde meerdere coureurs het asfalt verlieten om – zonder tijdverlies – via de veilige vluchtroute terug te keren op de baan.

Na afloop van dat weekend werd Hamilton gevraagd naar het moderne karakter van veel circuits.

“Je kunt nooit té ver gaan als het om veiligheid gaat”, stelde hij voorop. “Maar de circuits van vandaag zijn heel anders dan in de jaren negentig of het begin van de jaren 2000”, voegde hij toe. “Destijds waren de uitloopstroken van gras, en als je te ver ging, moest je de prijs betalen. Je belandde in het grind of beschadigde de auto. Tegenwoordig kun je gewoon wijd gaan en weer terug op de baan komen. Daar ben ik geen groot fan van – maar het is nu eenmaal de realiteit.”

Circuits met karakter

Hamilton benadrukte vervolgens hoe dol hij is op historische circuits als Zandvoort, Silverstone en Suzuka, die volgens hem écht karakter hebben. “Ik beschrijf ze altijd als oude huizen – ze hebben een ziel”, grijnsde de Brit. “Nieuwe circuits missen dat vaak.” Ook zouden veel van de moderne banen minder mogelijkheden bieden om echt te vechten met je tegenstanders, zeker tijdens de kortere sprintraces.

“Sommige sprints zijn gewoon processies”, verzuchtte Hamilton. “Volgend jaar hebben we Singapore – daar gaan we negentien ronden lang geen enkele inhaalactie zien. Op andere circuits werkt het natuurlijk wél”, voegde hij eraan toe. Sinds zijn debuut in 2007 heeft de Britse routinier de sport flink zien veranderen. “Over het algemeen denk ik dat de Formule 1 de goede kant op gaat”, besloot hij. “Het is geweldig om te zien hoe snel de sport wereldwijd groeit, en ik ben blij dat we zoveel nieuwe fans aantrekken. Toen ik begon, was het publiek grotendeels hetzelfde – en het oude management was weinig vooruitstrevend.”

