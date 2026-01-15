Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert voorspelt een moeilijke start van het aankomende 2026-seizoen voor het team van Alpine. De Franse renstal staat dit jaar voor het eerst met een Mercedes-motor op de grid, maar volgens de Brit gaat zal dat niet alle problemen oplossen: ‘Ik denk dat er meer fundamentele problemen zijn’.

Een geheel nieuw reglement gaat van kracht aan de start van het 2026-seizoen. Hierdoor tasten alle teams nog in het duister betreffende de aankomende pikorde, al vestigden sommige teams – zoals Ferrari – wel al vroeg hun hoop op betere resultaten tijdens het aankomende seizoen door 2025 op te offeren. Ook Alpine deed dat, en het Franse team sloot het vorige seizoen daarom ook af met een laatste plek in het constructeurskampioenschap.

Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert betwijfelt echter of de opoffering van Alpine in 2026 veel zal opleveren. “Ik denk dat Alpine momenteel in een behoorlijk diepe crisis zit”, concludeert de Brit in de Stay on Track-podcast. ”En dat zit hem in de aerodynamica. Het is het totale pakket. Je moet beschikken over de juiste ingrediënten om de accu te laten werken met de elektrificatie en de verbranding, maar dan heb je ook nog eens de juiste aerodynamica nodig. Daarnaast gaan de actieve vleugels ook nog een rol spelen.”

Mercedes-motor

Herbert voorziet daarom voor Alpine een bijzonder grote uitdaging. “Er komen dus heel veel nieuwe dingen bij, en ze komen niet uit een bijzonder sterke periode de afgelopen jaren, zou ik zeggen. Het is een chaos geweest. En hoe zet je chaos om in positiviteit?” Dat Alpine in 2026 voor het eerst over een Mercedes-motor beschikt, zal volgens de oud-coureur niet alle problemen oplossen. “De nieuwe motor kan heel nuttig zijn, maar ik denk dat er meer fundamentele problemen zijn. Het zijn al die kleine ingrediënten bij elkaar die het volgens mij heel, heel moeilijk voor hen zullen maken.”

