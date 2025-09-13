Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen in 2026? Het is een vraag die steeds vaker wordt gesteld vanwege de aanhoudende tegenvallende resultaten van huidig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert weet wel wie hij naast de viervoudig wereldkampioen zou neerzetten: ‘Ik geef het voordeel van de twijfel aan Gabriel Bortoleto’.

Gabriel Bortoleto maakt indruk tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Braziliaan pakte kostbare WK-punten in vier van zijn laatste zes races, met een zesde plek in Hongarije als beste resultaat. Ook Johnny Herbert is onder de indruk van de rookie, en zou Bortoleto zelfs in 2026 naast Max Verstappen in een Red Bull zetten.

LEES OOK: Hülkenberg onder de indruk van Bortoleto: ‘Racet als een machine’

“Ik geef het voordeel van de twijfel aan Bortoleto, in plaats van Hadjar”, vertelt de oud-F1-coureur aan Racing Tipster. “Hij is in achtereenvolgende jaren kampioen geworden in de Formule 3 en in de Formule 2.” Isack Hadjar wordt sinds zijn podiumplaats in Zandvoort als de favoriet gezien om volgend seizoen de worstelende Yuki Tsunoda te vervangen.

Fernando Alonso

Herbert verkiest Bortoleto echter boven Hadjar vanwege één belangrijke troef die de Braziliaan in handen heeft: de hulp van manager Fernando Alonso. “Wat Oscar Piastri heeft met Mark Webber, heeft (Bortoleto, red.) met Alonso. Hij kan hem misschien net dat kleine beetje extra geven, waardoor hij zich kan verbeteren. Hadjar heeft niet zo iemand achter zich, hij moet het allemaal zelf uitvinden. Dat geeft Bortoleto net dat kleine beetje extra, maar verder is hij zelf ook indrukwekkend. Hij kan presteren in een auto die niet zo goed is als de (Racing Bulls, red.).”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.