Met een uitgebreid pakket aan nieuwe onderdelen hoopt Ferrari de achterstand op de trendsetters McLaren en Mercedes vanaf Bahrein te verkleinen of in te lopen. De derde startplaats voor de woestijnrace is volgens Charles Leclerc een onverwachte meevaller. “We kunnen wel stellen dat de upgrades werken.”

Voormalig Ferrari-topman Luca Di Montezemolo, aanwezig in Bahrein, vindt zijn oude liefde dit jaar ‘een team zonder ziel’. Maar de Scuderia is nog een steeds een team dat nooit opgeeft, zo heeft hij ontdekt. Na de vrij anonieme eerste drie races, met als dieptepunt een dubbele kwalificatie in China, heeft de Italiaanse renstal geen halve maatregelen getroffen. Het is met een grote selectie aanpassingen aan de SF-25 naar de woestijn gekomen, Leclerc profiteert er tot zijn grote verrassing direct van.

“Om heel eerlijk te zijn: ik had niet verwacht dat ik hier de derde plek zou pakken”, aldus de Monegask, een erkend kwalificatiespecialist. “Ik wist dat er na de eerste twee kwalificatiesessies nog wel meer inzat. Met oude banden voelde de auto slecht, maar met een nieuw setje ging het veel beter. Ik ben heel blij met dit resultaat.”

“De laatste races”, zo vervolgt Leclerc, “hebben we veel dingen onderzocht en geanalyseerd. Het lijkt erop dat we nu een beetje ons ritme hebben gevonden. Hopelijk valt er in de komende races nog meer uit de auto te halen. Het team heeft enorm hard gewerkt aan alle upgrades en hoewel dit niet de beste baan is om die op een auto te zetten, zijn we toch een stapje verder gekomen. Als je P3 rijdt in de kwalificatie kun je toch wel stellen dat ze werken”, meent hij. “Hopelijk kunnen we volgende week (in Jeddah, red) een wat grotere stap maken.”

Leclercs collega Lewis Hamilton heeft na de kwalificatie minder reden tot lachen: de Brit finisht als negende.

Lees hier alles over de GP van Bahrein