De race van Lewis Hamilton was na een rondje klaar na een botsing met Fernando Alonso in Les Combes. De Brit was uiteraard erg teleurgesteld, stak de hand in eigen boezem maar weigerde Alonso zijn excuus aan te bieden.

De twee rivalen van weleer kwamen elkaar tegen bovenop Raidillon, Hamilton profiteerde van de slipstream en probeerde Alonso buitenom in te halen. Dat lukte maar bij het insturen raakte Hamilton een wiel van Alonso waardoor hij zelf gelanceerd werd. De schade die hij daarbij opliep, was te groot om de race nog voort te zetten.

Foto: Motorsport Images

“Vandaag was het mijn schuld”, aldus Hamilton. “Dat was pech, dat is racen. Ik gaf alles om buitenom te gaan maar liet niet voldoende ruimte en daar betaalde ik de prijs voor. Dit was niet mijn bedoeling, het gebeurde gewoon.” Alonso hield zich vervolgens niet in, op de radio noemde hij Hamilton ‘een idioot die alleen maar weet hoe hij van kop af aan moet starten’. Toen Hamilton beteuterd naar zijn auto stond te kijken, kwam Alonso druk gebarend langsrijden al is het de vraag of Hamilton dat gezien heeft.

Geconfronteerd met Alonso zijn woorden hield Hamilton zich in. “Daar heb ik echt geen antwoord op. Ik weet hoe het soms kan voelen als je in het moment zit. Maar het is goed om te weten hoe hij over mij denkt”, vervolgt Hamilton. “Goed dat dit nu naar buiten is gekomen”, glimlacht hij nog. ” Maar het was echt niet mijn bedoeling en ik neem de schuld op me. Dat is wat je doet als volwassenen.”

Tot een gesprek komt het voorlopig ook niet, stelt Hamilton. “Dat was ik van plan tot ik hoorde wat hij had gezegd.” Alonso zelf leek na de race iets meer afgekoeld dan in ronde 1. “Het is frustrerend, elke keer als we in de top 3 starten, gebeurt er zoiets waardoor we het momentum verliezen. Het was een vreemd geval, we zijn al zo vaak door die bocht gegaan en we weten hoe lastig het kan zijn. Ik was verrast dat Lewis de deur dicht deed. Hij lag er uit, mijn auto was gelukkig sterk genoeg maar dat was geen goed moment.”

Foto: Motorsport Images