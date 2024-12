De sponsoring van Roelof Wunderink plaveit voor de gebroeders Bo en Rody Hoogenboom in 1976 de weg naar een Nederlands Formule 1-team: Boro. De renstal is geen lang leven beschoren, maar maakt wel van alles mee. Vandaag deel 1 van een bijzonder tweeluik. “Zo’n plof was gewoon 60.000 gulden, boem weg!”

Tekst: Bas Leesberg

In de jaren 50 en 60 vertegenwoordigt Carel Godin de Beaufort Nederland in de Formule 1. Hij schrijft zijn team in onder de naam Ecurie Maarsbergen. Technisch gezien is dit dus het eerste Nederlandse Formule 1-team. Maar de eerste Nederlandse renstal die een eigen Formule 1-auto bouwt in een eigen fabriek, is Boro F1 (een samenvoeging van de voornamen van de oprichters, Bob en Rody). Het verhaal van Boro omvat de sprong in het diepe van de broers Hoogenboom, samen met coureur Roelof Wunderink.

Het verhaal van Boro begint drie jaar voor de oprichting van het raceteam, zo vertelt Bob Hoogenboom. “In 1973 kwamen we met Roelof Wunderink in contact. Hij vroeg of we hem wilden sponsoren. Daar moesten we even aan wennen. We hadden weleens wat in de autosport gedaan, maar dit ging natuurlijk van kwaad tot erger”, stelt hij. Voor de broers het weten, staat hun bedrijf HB Bewaking Alarmsystemen op de Ensign LNF3/71 Formule 3-auto van Wunderink.

Na een jaar in de Franse F3 wil Wunderink een stapje hogerop naar de Formule 5000, te vergelijken met de Formule 2 van nu. De broers Hoogeboom gaan akkoord. De oude F3-auto met HB-bestickering lenen de broers uit aan Arie Luyendyk. Zo af en toe gaan de Hoogenbooms kijken bij races van Luyendyk. Zo ook in Monaco, waar ze het fundament leggen voor de stap richting de Formule 1.

In de parkeergarage

“Mijn broer en ik waren in Monaco een beetje aan het kijken wat we met die Formule 5000-auto konden doen en daar liepen we Morris Nunn tegen het lijf”, vertelt Hoogenboom. Morris Nunn, Mo voor intimi, heeft een paar jaar eerder een eigen team opgericht genaamd Ensign. Na wat jaren in de juniorenklassen schrijft Ensign zich in voor F1-races. Hoogenboom: “Nunn zegt: ‘Ik zal jullie de F1-auto laten zien’.”

Het drietal loopt naar een parkeergarage waar tussen straatauto’s de Ensign N174 staat geparkeerd. Hoogenboom legt uit waarom Nunn de auto laat zien. “Rikky Von Opel ging daar weg, dus Nunn had geen sponsor.” Inmiddels hebben de broers ook een probleem met de Formule 5000-auto, namelijk de Morand-motor. “Die ploften al na een paar rondjes. Zo’n plof was gewoon 60.000 gulden, boem weg”, aldus Hoogenboom. Volgens de broers zou het goedkoper zijn in de koningsklasse te stappen dan in Formule 5000 te blijven investeren.

De broers stemmen daarom in met de plannen van Nunn en tekenen een contract, maar wel met voorwaarden. “We zeiden: Je gaat een nieuwe auto bouwen. Wij betalen, maar alle spullen, ontwerpen en de auto die je bouwt, zijn ons eigendom.” Daarnaast eisen de broers dat Wunderink in de gaat rijden. Nunn gaat akkoord. Vanaf dat moment zitten de Hoogenbooms in de Formule 1, al heet het team dan nog niet Boro maar Team HB Bewaking Ensign. De equipe maakt zich op voor het eerste seizoen onder de nieuwe naam en er lijkt geen vuiltje aan de lucht.

GP van Spanje 1975

De eerste race is de GP van Spanje van 1975 op het Montjuïc Circuit in de heuvels even buiten Barcelona. Voor die race kan Wunderink niet beschikken over de beloofde nieuwe auto. “Die Nunn was een aardige man, maar als je hem niet meer zag, was dat wel anders. De auto waarmee we zouden starten met Roelof erin kwam maar niet. Wat zei de beste man? ‘‘Ik heb hier nog de oude Formule 1-auto, dan moeten we hier maar mee gaan rijden.”

Tijdens de training weigeren de coureurs de baan op te gaan. De vangrails rondom het raceasfalt zitten niet goed vast. Iedereen blijft binnen, totdat plots Wunderink de baan op gaat. “Een Spaanse man kwam naar Rody toe en vroeg aan hem of we wilden rijden. Dat wilden we wel en zo maakten we die man, de organisatie en het publiek blij”, lacht Hoogenboom. Deze Spanjaard zou een jaar later nog van pas komen. Overigens is het F1-debuut van Wunderink niet glorieus. Hij start als negentiende, maar valt vroeg uit door een kapotte versnellingsbak. “Wat Roelof uit die oude auto perste was echt goed, maar hij kon natuurlijk niet meekomen met die andere jongens met nieuwe ontwerpen.”

Roelof Winderink bij de Spaanse GP 1975 (Motorsport Images)

Achter de schermen blijft Wunderink werken aan zijn rijvaardigheden, met steun van HB Bewaking. Hoogenboom: “Roelof zat goed in zijn vel, hij was niet te houden. We hebben toen een competitieve auto voor hem gehuurd voor de Nederlandse Formule 5000-wedstrijd. In de voorbereiding daarop is Roelof met die auto gaan trainen op Zandvoort.” Tijdens die sessie gaat het vreselijk mis. “Roelof vloog na tien ronden het Scheivlak uit. Door de hoge snelheid liep de linker voorband van de velg.”

Buiten westen

Wunderink knalt door het gaas en raakt onderweg een heleboel paaltjes. “Zijn helm was bijna helemaal aan gort en het is een wonder dat hij er levend is uitgekomen”, meent Hoogenboom. De teameigenaar stapt in de ambulance die Wunderink naar het ziekenhuis brengt. Hoogenboom kan het zich nog goed herinneren. “Ik stapte bij hem in de ziekenwagen terwijl hij buiten westen was. Ik heb de hele weg naar het ziekenhuis in Haarlem zijn hoofd vastgehouden. Anders had hij het niet overleefd, want die ziekenwagen was stug geveerd en hobbelde heel erg. Echt vreselijk.”

Intussen moeten de broers door, want de race in Zandvoort staat voor de deur. Gijs van Lennep neemt het stoeltje van Wunderink over. De broers mogen van Nunn nog steeds geen gebruik maken van de nieuwe auto, omdat die onvoldoende getest is. Met de oude Ensign behaalt Van Lennep een tiende plaats. Destijds leverde deze positie nog geen WK-punt op. De volgende race op Paul Ricard eindigt Van Lennep als vijftiende, een race later op de Nürburgring toont Van Lennep zijn kennis van de Nordschleife en finisht als zesde. Daarmee scoort hij het eerste WK-punt voor HB Bewaking Ensign.

Wanneer Wunderink hersteld is, is hij volgens Hoogenboom nog niet helemaal wedstrijdfit. “Roelof had een flink klap gehad en was daarna niet meer de oude Wunderink.” Weliswaar is hij op tijd terug om in de nieuwe auto te stappen, maar Nunn spreekt een veto uit. “Hij weigerde Roelof in die auto te laten racen”, aldus Hoogenboom. Nunn stelt dat er eerst iemand moet instappen die kan laten zien dat de auto goed is. De teambaas kiest niet voor Wunderink of Van Lennep, maar Chris Amon.

Morgen: deel 2 van het vergeten F1-team van de broers Hoogenboom

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)