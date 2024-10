Regels in de Formule 1, in combinatie met Max Verstappen: oud-coureur Gijs van Lennep heeft er zo zijn mening over. In de Classic Special ‘Hollandse Helden’ van FORMULE 1 Magazine noemt hij het jammer dat er tegenwoordig meer regels zijn in de sport dan hem lief is, maar over Verstappen niets dan goeds. ,,Max is een coureur naar mijn hart”. Anders gezegd: een coureur van de oude stempel. Compromisloos en genadeloos.

,,Max is van alle stempels. Hij beheerst alle facetten. Laten we eerlijk zijn, hij heeft vanaf zijn vierde de best denkbare opleiding genoten van zijn vader, heeft de racegenen van zijn vader en zijn moeder en daarnaast is hij ook nog eens superintelligent. Niet streetwise, maar racewise. Max gaat er altijd vol voor, maar daarbij gaat hij zelden over de grens. En de keren dat hij dat wel deed, leerde hij ervan. Ook door dat soort ervaringen is hij zo bizar goed geworden.”

En, zo voegt Van Lennep er in één adem aan toe, laten we niet vergeten dat Verstappen een paar keer ontzettende mazzel heeft gehad. ,,Weet je nog, die klapper in 2015 in Monaco? Hij had geluk dat hij in de bandenstapel klapte. Normaal gesproken was hij hartstikke dood geweest. En die crash op Silverstone (in 2022, red.) idem dito. Een paar zogenoemde experts zeiden dat hij 52G op zijn donder had gehad. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Die banden absorbeerden de klap voor een deel, het is een verend gebeuren. Geloof me, bij 52G zit niets in je lichaam nog op z’n plaats en ben je morsdood. Tja, je moet als coureur geluk hebben. En dat heeft Max. Het feit dat hij er op Silverstone ongedeerd uitstapte is omdat zowel de circuits als de auto’s de laatste jaren stukken veiliger zijn geworden. Misschien wel te veilig.”

,,Begrijp me vooral niet verkeerd. Het is goed dat de sport veiliger is geworden, maar risico’s horen nu eenmaal bij racen. Formule 1 moet geen schaakwedstrijd worden. Vroeger was de sport te onveilig, tegenwoordig heb ik wel eens het idee dat ze ook bij de FIA aan het doorslaan zijn. Wat ik bedoel? Bij racen horen track limits, maar geen witte lijnen of kerbstones met daarachter weer asfalt. Vroeger hadden we gras of een grindbak en was ieder foutje fataal, in de zin dat je posities of de race verloor. Nu komen ze overal mee weg. Daar irriteer ik me vaak aan.”

