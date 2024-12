De sponsoring van Roelof Wunderink plaveit voor de gebroeders Bo en Rody Hoogenboom in 1976 de weg naar een Nederlands Formule 1-team: Boro. De renstal is geen lang leven beschoren, maar maakt wel van alles mee. Vandaag deel 2 van een bijzonder tweeluik. “Laten we er maar trots op zijn…”

De Nederlandse broers Hoogenboom zijn de tegenwerking van teambaas Morris Nunn in 1975 meer dan zat. “Nunn gebruikte ons om geld te krijgen”, gelooft Bob Hoogenboom. “Hij had ondertussen een nieuwe sponsor gevonden, het Franse Ricard, waarmee hij al afspraken had gemaakt voor volgend jaar. Nunn trok nog in Amerika de stekker uit het project.” Hij lijkt alleen vergeten te zijn dat de hele inboedel bezit van HB Bewaking Alarmsystemen is.

Het drietal belandt uiteindelijk in een juridisch conflict. “De Britse rechters stelden ons in het gelijk. Daarom zijn we met een deurwaarder naar Engeland gegaan om de spullen te halen.” Nunn weigert de inboedel zomaar af te staan. “Die Nunn werd alleen maar bozer en wilde ons te lijf gaan, wat niet verstandig was geweest. We hadden ook een goede band met de werknemers die ons hielpen”, vertelt Hoogenboom. “Toen hebben we de spullen ingeladen en in Nederland een team samengesteld.”

HB Bewaking Alarmsystemen huurt appartementen voor het personeel en heeft een pand op een industrieterrein in Bovenkerk gehuurd dat dienstdoet als Formule 1-fabriek. Boro F1 maakt zich klaar voor haar eerste race, de GP van Spanje in Jarama. Om de auto te testen, plant het team een week voor het raceweekend een sessie in op het circuit. Vervolgens krijgen de broers voor het eerst te maken met Bernie Ecclestone. “Bij de eerste training komt Ecclestone naar ons toe en keurt ons af voor de eerste training omdat we de week ervoor nog getest hebben op het circuit.” Maar dan krijgen de broers hulp uit onverwachte hoek. De Spaanse man die in 1975 had geholpen Wunderink te laten rijden tijdens de gestaakte training, wil iets terug doen. Hij onderhandelt met de organisatie en zorgt ervoor dat Boro in de Formule 1 kan debuteren.

Politieke redenen

Boro wil graag starten met Wunderink achter het stuur, maar dat gaat volgens Hoogenboom niet door vanwege ‘politieke’ redenen. “De Formule 1 was in die tijd een Britse aangelegenheid, daarom konden we niet beginnen met een Nederlander.” Ecclestone heeft liever een Engelssprekende coureur op de grid. De Hoogenbooms halen Larry Perkins, de F3-kampioen van dat jaar, naar Nederland.

Op Circuit Zolder finisht Perkins knap achtste, maar daarna komt de klad er al snel in. In Monaco komt Perkins niet door de pre-kwalificatie, in Zweden kapt de Cosworth-motor ermee. Perkins kwalificeert zich wel voor de thuisrace van Boro, maar na 46 ronden verliest de coureur de macht over het stuur en crasht. Een wedstrijd later in Italië kwalificeert Perkins zijn Boro als zestiende tussen de Lotussen van Nilsson en Andretti. Helaas eindigt de race voor de Australische coureur al na negen ronden door een defecte drijfstang.

Bob (r.) en Rody Hoogenboom op de grid bij de auto van Gijs van Lennep.

Voor de rest van het seizoen waarin Lauda en Hunt hun bekende titelstrijd voeren, trekt Boro zich door een gebrek aan sponsors terug. Het einde van het F1-avontuur lijkt in zicht, totdat de Britse coureur Brian Henton zich voorafgaand aan de GP van Nederland meldt. “Henton belde ons op voor de opslagruimte van de garage. Hij reed voor March, maar toen hij de Boro zag staan, vroeg hij of hij daarin mocht rijden.” Dat mag. En dus is de Boro 001 met Henton in de cockpit weer te bewonderen op Zandvoort.

Laatste race Boro F1

Henton kwalificeert zich voor de race, maar belandt in de 52e ronde in het grind.Wat marshalls duwen de auto terug op het asfalt en Henton vervolgt zijn weg. De wedstrijdleiding is niet gecharmeerd van de manier waarop Henton de baan weer is opgekomen en geeft hem de zwarte vlag. Henton negeert de boodschap en rijdt door totdat hij moet opgeven met een lekke brandstoftank. Een race later wil Henton het nog eens proberen in de Boro, maar hij komt niet door de pre-kwalificatie heen. Het blijkt de laatste race van Boro F1 te zijn. Rody en Bob Hoogenboom verkopen het Formule 1-team aan Teddy Jip, die de renstal omtovert tot Theodore Racing.

Bob Hoogenboom is nu 83 jaar oud en met pensioen. Na hun avontuur in de Formule 1 bleven de broers actief in de beveiligingssector. Het bedrijf HB Bewaking en HB Alarmsystemen bestaat nog steeds. Rody Hoogenboom is inmiddels overleden. “Ik volg de Formule 1 nog steeds, maar kan er helaas niet meer met mijn broer over praten”, zegt Bob. Terugkijkend is hij tevreden over wat hij en zijn broer hebben bereikt. “Je realiseert je later pas wat je allemaal hebt gedaan. Misschien moeten we… Ja, laten we er maar trots op zijn.”

