De Formule 1 heeft de circuits bekendgemaakt die in het seizoen 2023 de sprintraces zullen organiseren. In de afgelopen twee seizoenen waren er telkens drie sprintraces, vanaf 2023 zullen dat er zes zijn.

Een F1 Sprint-weekend ziet er net iets anders uit dan een normaal Formule 1-weekend. De kwalificatie wordt verschoven naar de vrijdag zodat het weekend een dag eerder al spannend is voor de fan. Op zaterdag wordt er vervolgens een race gehouden die de grid van de zondag zal bepalen. Max Verstappen heeft tot nu toe de meeste sprintzeges (3) op zijn naam staan.

De Formule 1 heeft besloten om de F1 Sprint in 2023 te houden in Azerbeidzjan (28-30 juni), Oostenrijk (30 juni – 2 juli), België (28-30 juli), Qatar (06-08 oktober), Amerika (20-22 oktober) en Brazilië (03-05 november). Oostenrijk en Brazilië blijven net als afgelopen seizoen de sprintrace organiseren, alleen Imola heeft volgend jaar geen sprint-weekend.

Max Verstappen won in 2022 twee sprintraces | Foto: Motorsport Images

Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet een positief effect van de sprintrace en hoopt deze lijn door te zetten met een verdubbeling van het aantal sprintraces in 2023: “Dit jaar bracht het al een stuk meer spektakel voor de fans, die lijn willen we doorzetten met zes sprints inclusief de eerste F1 Sprint in Austin, Texas. Het puntensysteem zal niet veranderen ten opzichte van 2022. De winnaar krijgt acht punten en dit loopt af tot en met de achtste plaats.

De sprintlocaties

Azerbeidzjan 28-30 april Oostenrijk 30-02 juli België 28-30 juli Qatar 06-08 oktober Verenigde Staten 20-22 oktober Brazilië 03-05 november