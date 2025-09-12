Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft zijn verwachtingen voor de tweede seizoenshelft richting Oliver Bearman duidelijk uitgesproken. Hij wil dat Bearman niet alleen meer ervaring opdoet, maar nu ook echt zijn stempel op het team gaat drukken.

De verwachtingen rondom Bearman zijn inmiddels flink opgeschroefd. Komatsu maakt duidelijk dat de Brit niet langer alleen beoordeeld wordt op zijn potentieel, maar nu op zijn concrete resultaten. “Het is een geweldige jongen – hij heeft een leuke persoonlijkheid en een positieve uitstraling die iedereen motiveert”, vertelt Komatsu aan Formula 1. “Ons doel dit jaar is om in de resterende races zijn talent consistent te laten zien. Ook al is hij een rookie en pas 20 jaar oud, hij is wel een Formule 1-coureur. Hij moet het team vooruit helpen.”

De Brit kent dit seizoen de nodige pieken en dalen. Zo maakte hij onlangs indruk met een knappe zesde plek tijdens de Dutch GP in Zandvoort, maar maakte hij eerder dit jaar een pijnlijke fout door te crashen in de pitstraat tijdens zijn thuisrace op Silverstone. “Consistentie is de sleutel voor hem. Je kunt geen sessie of ronde verspillen en je moet niet crashen. En hij moet leren om nog meer uit de engineers te halen. Dan krijgt hij namelijk een betere auto, betere informatie over het prepareren van de banden en gaat hij meer punten scoren”, benadrukt Komatsu.

