Max Verstappen ligt, hoe jong het seizoen ook is, stevig op koers voor zijn derde wereldtitel. Dat beweren voormalig F1-wereldkampioen Damon Hill en zijn Britse collega Johnny Herbert. “Als ik hem alleen al zie rijden geniet ik daar van”, zegt Hill in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

De suprematie van Verstappen doet denken aan die van Lewis Hamilton en uit een verder verleden Sebastian Vettel en Michael Schumacher, oordeelt Johnny Herbert. In combinatie met potente auto’s zijn de topguns volgens de oud-F1-coureur bijna niet te verslaan. “Dat heeft niet alleen met talent, maar ook met karakter te maken”, meent drievoudig GP-winnaar Herbert. “Net als Michael beschikt Max over alle vaardigheden die een topcoureur nodig heeft. Zulke jongens zijn agressief, weten wat ze willen en nodig hebben. Ze zijn de baas. En daar is niks mis mee.”

Het talent van Verstappen staat niet ter discussie, vindt ook Damon Hill. De Brit, wereldkampioen Formule 1 in 1996, geniet oprecht van Verstappens stuurmanskunsten. “Max is gemaakt om te winnen. Hij is zo goed, echt briljant. Als ik hem alleen al zie rijden geniet ik daar van. Maar je wilt hem het liefst met anderen zien vechten om titels meer waarde te geven.”

“Om heel eerlijk te zijn had ik na die vijf titels van Michael bij Ferrari niet gedacht zoiets ooit nog eens mee te maken”, bekent Herbert. “Maar toen was daar opeens Lewis, en nu hebben we Max. De teller staat al op twee en voor de toekomst ziet het er goed uit. De kansen voor Max om Lewis en Michael te evenaren zijn zeer goed”, gelooft Herbert. Een nieuw tijdperk van Nederlandse signatuur lijkt derhalve aangebroken. “Lijkt? Max is al aan die reis begonnen”, verzekert Hill. “Hiervoor hadden we het tijdperk van Lewis, daarvoor dat van Vettel. Dit jaar, volgend jaar en misschien ook de jaren daarna is het tijdperk Max.”

