Het team van Aston Martin is de smaakmaker van het nog prille Formule 1-seizoen. Met name als Fernando Alonso achter het stuur kruipt, heerst er sensatie op en rond het circuit. Damon Hill had eigenlijk niet verwacht dat ze zo goed zouden presteren en prijst daarom Lawrence Stroll.

“Ze hebben ieders verwachting overtroffen, ze hebben de mijne overtroffen en ze hebben waarschijnlijk hun eigen verwachtingen ook overtroffen,” aldus de voormalig Formule 1-kampioen tegenover Sky Sports News. “Lawrence voegde de daad bij het woord en heeft dit team samengesteld. Ik denk dat iedereen dacht: ‘Kom op Lawrence, je weet dat je hier veel geld gaat verliezen, je loopt een beetje op de zaken vooruit’. Maar hij bewees dat iedereen ongelijk had. Hij heeft dit team en de auto samengesteld. Ze hebben Dan Fallows, ex-werknemer van Red Bull, en hij weet het een en ander over wat dat team van plan is. Ze hebben dus een klein beetje inzicht, maar krijgen vanaf nu zeker geen hulp meer van Red Bull.”

“Het was een geweldige prestatie en ze overschaduwden het Mercedes-team eigenlijk. Arme Lewis en George Russell. Dit was een race die Toto omschreef als de slechtste dag in de autosport. Ik bedoel, ze werden vernederd, ze werden verslagen door een wagen van een klant,” vervolgde Hill. “Maar Fernando Alonso in de Aston Martin was voor mij echt de winnaar van de race. Hij zette een show neer en had een fantastische strijd met Lewis Hamilton. Er was actie en hij kreeg het publiek op de been.”

