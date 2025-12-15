Oud-Formule 1-coureur Damon Hill vergelijkt Max Verstappen met de coureur wiens record hij in Abu Dhabi net niet kon evenaren: Michael Schumacher. De voormalig wereldkampioen neemt zijn pet af voor de Nederlander, en is vooral onder de indruk van zijn nauwkeurigheid op de baan: ‘Hij is tot op de millimeter precies’.

Max Verstappen kwam in Abu Dhabi net twee WK-punten tekort om het record van Michael Schumacher te evenaren. De zevenvoudig wereldkampioen blijft zo de enige coureur met vijf opeenvolgende titels op zijn naam – behaald tussen 2000 en 2004 – al heeft de Nederlander volgens Damon Hill wel iets anders belangrijks met de Duitser gemeen.

De wereldkampioen van 1996 blikte in de Drive to Wynn-podcast terug op het 2025-seizoen, en vertelde welke coureurs de meeste indruk maakte. “Lando (Norris, red.) is kampioen, Oscar (Piastri, red.) is overduidelijk kampioenschapsmateriaal. Er zijn daarnaast ook genoeg andere coureurs die dat zijn, die zich de komende jaren zullen bewijzen.”

“Aan de andere kant heb je coureurs op hun retour”, vervolgt Hill. “Ik bedoel, hoe lang Lewis (Hamilton, red.) nog door kan gaan, weet ik niet, maar Fernando (Alonso, red.) presteert nog steeds boven zijn leeftijd. Je hebt Max, die volgens mij door bijna iedereen wordt beschouwd als, net als Michael destijds, de te kloppen man, de man die bijna onverslaanbaar is. Alleen onder de juiste omstandigheden kan hij verslagen worden.”

Nauwkeurig

De oud-Formule 1-coureur wordt vervolgens gevraagd zijn vergelijking tussen Verstappen en Schumacher verder uit te leggen. “Max is ongelooflijk nauwkeurig. Ik weet niet of je hem ooit een kwalificatieronde hebt zien rijden op een circuit als Suzuka. Dat is echt een angstaanjagend snelle baan. Hij is tot op de millimeter precies en kan zijn auto op het randje van het circuit plaatsen. Je hebt elke millimeter van het circuit nodig om de beste lijn te rijden, en dat doet hij. En hij is pas 28, zoals ik al zei, hij komt nu in de bloei van zijn leven.”

