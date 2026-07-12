Voor Ho-Pin Tung voelde het alsof hij nooit was weggeweest. Op het Goodwood Festival of Speed kroop de Nederlandse coureur dit weekend opnieuw achter het stuur van de BMW Sauber F1.07, bijna twintig jaar nadat hij met dezelfde Formule 1-auto al demonstraties verzorgde. Nog voordat hij ook maar één meter had gereden, maakte de bolide al diepe indruk. “Ik zweer het je: als ze die motor starten, trilt de grond.”

Het was een bijzonder weerzien voor Tung, die in 2008 en 2009 al demonstraties verzorgde met de BMW Sauber, onder meer in Shanghai en Warschau. “Ik stapte afgelopen week tijdens de shakedown op Zandvoort in de auto en vroeg aan Ernest Knoors, die met zijn bedrijf Parabolica de auto heeft geprepareerd, van wie het stoeltje eigenlijk was”, vertelt Tung aan FORMULE 1 Magazine. “Dat kan nog wel eens een probleem zijn als de maat niet goed is. We draaiden het om en daar stond ‘RK’ op. Het bleek het stoeltje van Robert Kubica te zijn. Dat gebruikte ik destijds ook al en het paste nog steeds perfect. Dat was wel heel grappig.”

Hoewel Tung na zijn Formule 1-periode jarenlang actief bleef in de internationale autosport, onder meer in prototypes en GT-auto’s, blijft een Formule 1-auto volgens hem in een eigen categorie spelen. “Ik heb na die tijd nog zo’n vijftien jaar in allerlei prachtige raceklassen gereden. Maar als je weer in een Formule 1-auto stapt, merk je pas hoe bijzonder zo’n wagen eigenlijk is. Zodra ze hem starten in de pitbox, voel je letterlijk de grond trillen. Onvoorstelbaar hoeveel kracht daarin zit.”

Volgens Tung zit de magie niet alleen in de prestaties, maar juist in de details. “Als je gaat rijden, merk je hoe verfijnd alles is gebouwd. Hoe de pedalen aanvoelen, hoe systemen werken en hoeveel aandacht aan elk onderdeel is besteed. In andere raceklassen wordt met een bepaald budget gewerkt. Dat zijn fantastische auto’s, maar ergens moeten concessies worden gedaan. Deze BMW Sauber komt uit een tijd zonder budgetplafond. Dan zie je hoeveel perfectie er mogelijk is. Juist die laatste details kosten uiteindelijk het meeste tijd en geld. Daarom voel je meteen weer waarom de Formule 1 de absolute top van de autosport is.”

Als een zonnetje

Dat alles gebeurt op het Goodwood Festival of Speed, een evenement dat volgens Tung inmiddels net zo iconisch is als de auto’s die er verschijnen. “Het is een fantastisch evenement. De bezoekersaantallen zijn onvoorstelbaar. En als zelfs de regerend wereldkampioen Lando Norris hier een demonstratie komt geven met zijn McLaren Formule 1-auto, dan zegt dat eigenlijk alles over de status van Goodwood.”

Voor Tung is het niet de eerste keer dat hij hier een demonstratie geeft. In 2017 was hij er ook al, kort nadat hij met Jackie Chan DC Racing de LMP2-klasse van de 24 Uur van Le Mans had gewonnen en bovendien als tweede overall finishte. “De Porsche die Le Mans dat jaar overall won, stond hier toen ook aan de start voor de beroemde Hillclimb. Tijdens hun eerste run op Goodwood begaf de versnellingsbak het. We keken elkaar meteen aan en dachten: stel je voor dat dat tijdens Le Mans was gebeurd. Dan had de geschiedenis er ineens heel anders uitgezien.”

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Vandaag gaf Tung de BMW Sauber flink de sporen op Goodwood. Na zijn demonstratierun stapte hij met een brede glimlach uit de bolide: “Hij loopt als een zonnetje”, grapt hij met een knipoog, doelend op de verzengende hitte die al dagen boven het Festival of Speed hangt. Een toepasselijke afsluiter van een weerzien met een Formule 1-auto die bijna twintig jaar later nog altijd dezelfde indruk weet te maken.

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