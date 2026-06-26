Voormalig Formule 1-testcoureur Ho-Pin Tung werd deze week op Circuit Zandvoort herenigd met de BMW Sauber F1.07. De Nederlands Chinese coureur reed in 2008 en 2009 meerdere demonstraties met de bolide. De tests op Zandvoort afgelopen zorgden voor Parabolica Racing voor een belangrijke mijlpaal, voorafgaand aan deelname van Tung aan het Goodwood Festival of Speed.

Ho-Pin Tung werd in 2007 aangesteld als test- en reservecoureur voor het team van Sauber. In die rol mocht de coureur meerdere demonstraties verzorgen. Bijna twintig jaar later werd Tung herenigd met de BMW Sauber F1.07, de auto waarmee hij in 2008 en 2009 de demonstraties reed. De coureur testte de Sauber op Circuit Zandvoort voor Parabolica Racing, een restauratie- en racetechniekbedrijf opgericht door F1-techniekexpert Ernest Knoors.

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Op naar Goodwood

Voor Parabolica Racing waren de rondes van Ho-Pin Tung een bijzondere mijlpaal. “Deze eerste ronden staan volledig in het teken van testen, het controleren van de systemen en ervoor zorgen dat alles op het circuit precies zo werkt als het hoort”, legt het bedrijf uit op hun officiële Instagram-kanaal. “Nu de test succesvol is afgerond, kan het team zich richten op de laatste details terwijl de voorbereidingen doorgaan. Het volgende evenement: het Goodwood Festival of Speed.” Tijdens het autosportfestival in Groot-Brittannië zal Tung tussen 9 en 12 juli opnieuw plaatsnemen in de Sauber.

Bekijk de beelden van de BMW Sauber F1.07 op Circuit Zandvoort hier:



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(Foto/credit: Parabolica Racing)

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