Hoe tover je een geavanceerde Formule 1-auto om in een speelbaar bouwwerk? Het was de vraag waarmee de ontwerpers van LEGO te maken kregen toen de koningsklasse de samenwerking met de Deense speelgoedfabrikant aanging. Gelukkig kregen ze hulp van de besten in het vak: de Formule 1-ingenieurs zelf. ‘We hadden elke week contact om de ontwerpen met ze te bespreken’, vertelt LEGO-ontwerper Søren Dyrhøj.

De misschien wel leukste Drivers Parade ooit in Miami was slechts het begin van de aanwezigheid van het bekende Deense bedrijf op het circuit. Op Silverstone waren de trofeeën gemaakt van de beroemde stenen. En tijdens het raceweekend in Zandvoort konden fans hun eigen bolides ontwerpen in de LEGO Fanzone. Ook verscheen er voor elke huidige Formule 1-bolide op de grid een speelbare LEGO-set – van de SF-25 van Ferrari en de Red Bull RB21 tot aan de Williams FW47.

Grootste uitdaging

Het was nog een behoorlijke klus om de complexe bolides te vertalen naar de kleinere exemplaren. “De grootste uitdaging was de vorm van de Formule 1-auto”, geeft LEGO Speed Champions-ontwerper Erik Ravn een kijkje in de keuken van het ontwerpproces. “De echte bolides zijn natuurlijk rond. Dat moet je dan namaken met vierkante LEGO-stenen.” En dan moest de auto natuurlijk ook stevig genoeg zijn voor races in de woonkamer.

Meer weten over de samenwerking tussen de Formule 1 en LEGO? Lees het interview met Vincent Andries – Senior Brand Manager Masterbrand, Adults en Technic bij LEGO – in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, NU in de winkel en online te bestellen.