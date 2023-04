Na zijn vertrek na twee teleurstellende jaren bij McLaren werd in Melbourne duidelijk dat Daniel Ricciardo het weer naar zijn zin heeft in de Formule 1-paddock. Dat hij ‘slechts’ reservecoureur is van Red Bull deert hem geenszins, integendeel. Het plezier is terug en met een bijzondere reden: één sessie in de simulator in Milton Keynes.

De zo kenmerkende lach van Ricciardo was in Australiër breder dan breed en terug van weggeweest. Dolletje hier, dolletje daar. Of het nou met fans was, met vaste rijders Max Verstappen en Sergio Pérez of met teambaas Christian Horner; Ricciardo voelt zich duidelijk thuis op het oude nest dat Red Bull heet.

De honger om te racen, die is er nog. Of misschien wel: die is er wéér. Met dank dus aan die simulator, aldus Ricciardo ten overstaan van diverse media. “Het was een speciale dag, eerder dit jaar”, vertelt hij. “De eerste dag terug bij Red Bull, de eerste keer meteen in de simulator. En eerlijk gezegd was het misschien wel de leukste ervaring die ik ooit heb gehad in de sim.”

Huwelijk

De Australiër voelde gelijk de racekriebels die hij had gemist in de twee moeizame jaren vol teleurstellende resultaten bij McLaren. Zowel de renstal als de coureur zelf hadden meer van het huwelijk verwacht; het strandde voortijdig. “Na vorig seizoen had ik bijna een maand of drie nergens in gereden, dus het voelde bij mijn terugkeer als reserve- en testcoureur van Red Bull weer als nieuw en opwindend.”

Ricciardo, van 2014 tot en met 2018 vaste coureur bij Red Bull, voelde zich gelijk als een vis in het water bij zijn rentree in Milton Keynes. “Ik kwam terug in een omgeving waar ik natuurlijk goede herinneringen aan bewaar. Ik voelde dat ook in de simulatorruimte. Ik werkte die dag daar met Simon Rennie, hij was mijn engineer als coureur bij Red Bull. We hebben veel gelachen, het was een mooie dag.”

‘Nog een rondje’

Een dag ook die voor Ricciardio maar niet kon eindigen. Hij merkte naar eigen zeggen hoe hij steeds nog wat langer door wilde, ook als het team zei dat er genoeg data was verzameld. “In de simulator rijden, is werk. Je stapt in, je stapt weer uit. Maar ik merkte dat ik telkens toch graag een rondje extra wilde rijden. Dan zei het team: ‘Stop maar als je er genoeg van hebt’. En dan zei ik: Nee, ik wil nóg een rondje.”

Het zei hem veel, zo niet alles, over het terugvinden van raceplezier. Want, zo legt Ricciardo uit, de voldoening kwam normaliter bij hem alleen uit het echte racen, het competitie-element. “Zeker naarmate ik wat ouder werd, had ik niet zoveel op met testen. Dat ik dus zo genoot van het rijden in de simulator betekent dat het goed was om even een paar maanden helemaal niets te hebben gedaan met racen.”

Terug op het oude nest, die sim, terug in de paddock – het smaakt allemaal hoe dan ook naar meer. De tijd zal leren of het bij simracen blijft of dat de goedlachse Aussie zich weer op de grid mag en kan melden in 2024.