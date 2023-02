Na een ongebruikelijk lange winterslaap van ruim drie maanden, start komende donderdag het nieuwe Formule 1-seizoen met de wintertest op het Bahrain International Circuit.

De driedaagse test is de enige on-track voorbereiding die de teams en coureurs krijgen, alvorens over ruim een week op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het seizoen van start gaat. De drie ochtendsessies op donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 08:00 uur (Nederlandse tijd) en duren tot 12:15 uur. Na een lunchpauze van een uur starten de middagsessies om 13:15. Deze duren tot 17:30 uur.

Download hier de Formule 1-kalender 2023 voor je telefoon!

Omdat de teams maar één auto in kunnen zetten, blijft de effectieve testtijd voor elke coureur beperkt tot anderhalve dag. Bij Red Bull neemt Max Verstappen komende donderdag voor zijn rekening neemt, zo lezen we op Verstappen.com. De wereldkampioen komt daarna nog op vrijdagmiddag in actie. Sergio Pérez rijdt vrijdagochtend en de gehele zaterdag.

AlphaTauri kiest er voor om de beide coureurs om en om in actie te laten komen. Voor Nyck de Vries staan sessies gepland op de donderdag- en vrijdagochtend en zaterdagmiddag, schrijft De Telegraaf. Yuki Tsunoda neemt tijdens de overige drie tijdslots plaats achter het stuur.

De testsessies in Bahrein zijn te volgen via Viaplay en F1TV.