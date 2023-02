Na drie maanden winterstop en drie dagen testen is het eindelijk weer raceweek. Komend weekend wordt op het Bahrain International Circuit het nieuwe Formule 1-seizoen ingeluid met de Grand Prix van Bahrein.

De race op 5 maart wordt voor de negentiende keer verreden. Recordwinnaar in het emiraat is Lewis Hamilton met vijf overwinningen. De vorige editie werd een prooi voor Ferrari-coureur Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen uitviel.

Red Bull en Verstappen kwamen goed voor de dag in de wintertest en ook AlphaTauri’s nieuwste aanwinst Nyck de Vries lijkt het prima naar zijn zin te hebben als vaste Formule 1-coureur. Of de Nederlanders in Bahrein potten kunnen breken gaan we vanaf vrijdag zien.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Vrijdag

12:30 uur – 13:30 uur: Eerste vrije training

16:00 uur – 17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag:

12:30 uur – 13:30 uur: Derde vrije Training

16:00 uur – 17:00 uur: Kwalificatie

Zondag:

16:00 uur Race

